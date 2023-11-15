https://ria.ru/20231115/asad-1909581759.html
Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии
Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии - РИА Новости, 15.11.2023
Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии
Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в причастности к химатаке в 2013 году, сообщило агентство... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:42
2023-11-15T13:42
2023-11-15T22:45
сирия
в мире
франция
башар асад
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858248850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21a5aea9f156338782441027687f9a1a.jpg
ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в причастности к химатаке в 2013 году, сообщило агентство France-Presse."Франция во вторник выдала международный ордер на арест сирийского президента Башара Асада в связи с его причастностью к преступлениям против человечества в связи с химической атакой летом 2013 года", — утверждает агентство со ссылкой на истцов. Источник в судебных кругах подтвердил, что всего были выданы четыре ордера в связи "с причастностью к военным преступлениям". Они касаются младшего брата президента Махера Асада, руководителя элитного подразделения сирийской армии, а также двух генералов. В октябре сообщалось, что Франция выдала международный ордер на арест еще четырех высокопоставленных командиров сирийской армии. Вашингтон в 2013 году после событий в Восточной Гуте заявил о необходимости военной операции в Сирии. Спустя несколько дней Совет Безопасности ООН рассматривал проект резолюции, открывающий путь для нанесения ударов по Сирии, но Россия и Китай наложили на него вето.США готовились выступить в одиночку, Барак Обама, занимавший пост президента, запросил у конгресса разрешение на операцию. За день до голосования Дамаск согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия в соответствии с предложенным Москвой планом. * Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230904/osuzhdenie-1893992643.html
https://ria.ru/20230908/siriya-1895081923.html
сирия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858248850_404:0:1844:1080_1920x0_80_0_0_ff0daedc78d77ea53d78a66e69c9cb35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире, франция, башар асад, оон
Сирия, В мире, Франция, Башар Асад, ООН
Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии
Франция выдала ордер на арест сирийского президента Асада
ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости.
Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в причастности к химатаке в 2013 году, сообщило агентство France-Presse
.
"Франция во вторник выдала международный ордер на арест сирийского президента Башара Асада в связи с его причастностью к преступлениям против человечества в связи с химической атакой летом 2013 года", — утверждает агентство со ссылкой на истцов.
Газовая атака произошла в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, тогда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Разведка США заявляла, что за атакой стоят правительственные войска, Дамаск обвинения отрицал. В сентябре этого года американский журналист Сеймур Херш опубликовал документ разведки Пентагона, в котором говорится, что в 2013 году доступ к зарину в Сирии был не только у правительства Асада, но и у террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
Источник в судебных кругах подтвердил, что всего были выданы четыре ордера в связи "с причастностью к военным преступлениям". Они касаются младшего брата президента Махера Асада, руководителя элитного подразделения сирийской армии, а также двух генералов.
В октябре сообщалось, что Франция выдала международный ордер на арест еще четырех высокопоставленных командиров сирийской армии.
Сирия и Россия осудили политизацию ОЗХО Западом Вашингтон
в 2013 году после событий в Восточной Гуте
заявил о необходимости военной операции в Сирии. Спустя несколько дней Совет Безопасности ООН
рассматривал проект резолюции, открывающий путь для нанесения ударов по Сирии, но Россия
и Китай
наложили на него вето.
США
готовились выступить в одиночку, Барак Обама
, занимавший пост президента, запросил у конгресса разрешение на операцию. За день до голосования Дамаск
согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия в соответствии с предложенным Москвой
планом.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
В Сети появилось фейковое видео с "подающим в отставку" президентом Сирии