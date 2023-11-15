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Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии - РИА Новости, 15.11.2023
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13:42 15.11.2023 (обновлено: 22:45 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/asad-1909581759.html
Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии
Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии - РИА Новости, 15.11.2023
Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии
Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в причастности к химатаке в 2013 году, сообщило агентство... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:42
2023-11-15T22:45
сирия
в мире
франция
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ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в причастности к химатаке в 2013 году, сообщило агентство France-Presse."Франция во вторник выдала международный ордер на арест сирийского президента Башара Асада в связи с его причастностью к преступлениям против человечества в связи с химической атакой летом 2013 года", — утверждает агентство со ссылкой на истцов. Источник в судебных кругах подтвердил, что всего были выданы четыре ордера в связи "с причастностью к военным преступлениям". Они касаются младшего брата президента Махера Асада, руководителя элитного подразделения сирийской армии, а также двух генералов. В октябре сообщалось, что Франция выдала международный ордер на арест еще четырех высокопоставленных командиров сирийской армии. Вашингтон в 2013 году после событий в Восточной Гуте заявил о необходимости военной операции в Сирии. Спустя несколько дней Совет Безопасности ООН рассматривал проект резолюции, открывающий путь для нанесения ударов по Сирии, но Россия и Китай наложили на него вето.США готовились выступить в одиночку, Барак Обама, занимавший пост президента, запросил у конгресса разрешение на операцию. За день до голосования Дамаск согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия в соответствии с предложенным Москвой планом. * Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230904/osuzhdenie-1893992643.html
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сирия, в мире, франция, башар асад, оон
Сирия, В мире, Франция, Башар Асад, ООН
Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии

Франция выдала ордер на арест сирийского президента Асада

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в причастности к химатаке в 2013 году, сообщило агентство France-Presse.
"Франция во вторник выдала международный ордер на арест сирийского президента Башара Асада в связи с его причастностью к преступлениям против человечества в связи с химической атакой летом 2013 года", — утверждает агентство со ссылкой на истцов.

Газовая атака произошла в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, тогда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Разведка США заявляла, что за атакой стоят правительственные войска, Дамаск обвинения отрицал. В сентябре этого года американский журналист Сеймур Херш опубликовал документ разведки Пентагона, в котором говорится, что в 2013 году доступ к зарину в Сирии был не только у правительства Асада, но и у террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Источник в судебных кругах подтвердил, что всего были выданы четыре ордера в связи "с причастностью к военным преступлениям". Они касаются младшего брата президента Махера Асада, руководителя элитного подразделения сирийской армии, а также двух генералов.
В октябре сообщалось, что Франция выдала международный ордер на арест еще четырех высокопоставленных командиров сирийской армии.
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Вашингтон в 2013 году после событий в Восточной Гуте заявил о необходимости военной операции в Сирии. Спустя несколько дней Совет Безопасности ООН рассматривал проект резолюции, открывающий путь для нанесения ударов по Сирии, но Россия и Китай наложили на него вето.
США готовились выступить в одиночку, Барак Обама, занимавший пост президента, запросил у конгресса разрешение на операцию. За день до голосования Дамаск согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия в соответствии с предложенным Москвой планом.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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