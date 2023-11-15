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Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии

Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии - РИА Новости, 15.11.2023

Власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии

Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в причастности к химатаке в 2013 году, сообщило агентство... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:42

2023-11-15T13:42

2023-11-15T22:45

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ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в причастности к химатаке в 2013 году, сообщило агентство France-Presse."Франция во вторник выдала международный ордер на арест сирийского президента Башара Асада в связи с его причастностью к преступлениям против человечества в связи с химической атакой летом 2013 года", — утверждает агентство со ссылкой на истцов. Источник в судебных кругах подтвердил, что всего были выданы четыре ордера в связи "с причастностью к военным преступлениям". Они касаются младшего брата президента Махера Асада, руководителя элитного подразделения сирийской армии, а также двух генералов. В октябре сообщалось, что Франция выдала международный ордер на арест еще четырех высокопоставленных командиров сирийской армии. Вашингтон в 2013 году после событий в Восточной Гуте заявил о необходимости военной операции в Сирии. Спустя несколько дней Совет Безопасности ООН рассматривал проект резолюции, открывающий путь для нанесения ударов по Сирии, но Россия и Китай наложили на него вето.США готовились выступить в одиночку, Барак Обама, занимавший пост президента, запросил у конгресса разрешение на операцию. За день до голосования Дамаск согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия в соответствии с предложенным Москвой планом. * Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230904/osuzhdenie-1893992643.html

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сирия, в мире, франция, башар асад, оон