https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении

Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении - РИА Новости, 15.11.2023

Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении

Стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Об этом он заявил в телефонном разговоре с... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T08:00

2023-11-15T08:00

2023-11-15T09:26

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Стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Несмотря на то что Кремль устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова "выразил сожаление", очередной демарш Пашиняна сюрпризом не стал — слез в Москве и других столицах стран ОДКБ явно проливать не будут.Дело в том, что практически с момента начала своего премьерства господин Пашинян фактически основной и официальной личной целью задекларировал разрыв союзнических отношений с Россией, выход изо всех интеграционных и оборонных объединений, выдавливание российского бизнеса из страны, кратное масштабирование связей с ЕС и НАТО, а также превращение Армении в очередную Украину и Молдавию. При этом попытки нынешнего руководства Армении сделать вид, что это всего лишь "диверсификация отношений в сфере безопасности" после того, как Россия якобы нарушила свои союзнические обязательства и не стала кровью своих солдат вместо самих армян защищать Карабах, который сам Пашинян признал азербайджанским, смотрятся еще более жалко, чем "Квартал 95" времен Зеленского.На самом деле Никол Пашинян делает ровно то, что ему сказали делать, и для сохранения своей микроскопической власти он ничего другого делать не может. Для Запада (прежде всего Великобритании) задача вывести Армению из орбиты Москвы — продолжение так называемой большой игры, проекта, направленного на выдавливание России из Закавказья, для чего и был поставлен Пашинян.В Армении действуют более девяти тысяч НКО, большинство из которых напрямую связано с сетью структур, которые готовят "правильные" кадры для армянской политики. Для примера: в работу финансируемых Западом организаций были вовлечены многие депутаты, министры, руководитель аппарата премьера и даже секретарь Совбеза Армении. В деятельность этих НКО ежегодно вливаются десятки миллионов долларов, и они день и ночь работают над формированием нужной информационной повестки: нужной — то есть антироссийской.Пашинян и его западные кураторы прекрасно понимают, что одномоментный и жесткий "развод" с Россией вызовет жесточайший экономический и социальный кризис, после которого в небольшой Армении не останется свободных столбов для инициаторов этого процесса. У нас проживает самая большая в мире армянская диаспора, наши народы связывают исторически крепкие "низовые" связи, Россия отвечает почти за половину иностранных инвестиций в страну, Армения не платит пошлины на российские нефть и газ, более 30 процентов импорта и 45 процентов экспорта из Армении опять же приходится на Россию.Это означает, что "работать" против Москвы надо постепенно, исподволь и не привлекая особого внимания. По сведениям ереванской газеты "Паст" ("Факт"), именно этому была посвящена закрытая встреча в октябре Пашиняна с экспертами и ведущими СМИ республики, где было объявлено о смене внешней политики Еревана, а значит, и политики информационной. Говорящим головам и главредам теперь предписывается продвигать антироссийскую повестку "мягко, без каких-то громких заявлений", а руководство страны будет тихо уклоняться от работы в ОДКБ и СНГ, параллельно выискивая замену этим структурам на Западе.Если у кого-то были вопросы, почему Пашинян вместе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном проигнорировали саммит глав стран СНГ в Бишкеке, а секретарь Совбеза республики Армен Григорян отказался встречаться в Москве с коллегами по СНГ, то теперь их быть не должно.По мнению экспертов, нынешнее руководство Армении окончательно приняло решение о полном выходе из всех структур, где присутствует Россия, включая СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и так далее. На данный момент руководство Армении лихорадочно обивает пороги западных стран в поиске денег и новых друзей. На днях Франция начала первые поставки военной техники в Армению через Европейский фонд мира (та самая контора, которая проводит закупки оружия для Киева), а также была анонсирована закупка французских зенитных ракетных комплексов. Недавно в Лондоне глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял участие в подписании договора о стратегическом партнерстве с Великобританией. По заявлению начальника Генштаба ВС Армении Эдварда Асряна, "на прочной основе" развивается "учебное, военное и военно-техническое сотрудничество" с США. Так называемая "Гражданская миссия в Армении" (EUMA) под эгидой Евросоюза превращается в миссию НАТО: недавно было объявлено о присоединении к ней канадских "специалистов", о которых высказалась представитель МИД России Мария Захарова: "Что это за специалисты, мы, конечно, догадываемся. О специфике канадского миротворчества мы хорошо осведомлены. Именно вот такие специалисты из Канады с 2015 года готовили украинских боевиков в рамках операции Unifier".Все это, в общем, для России неприятно, и было бы хорошо, если бы Армения оставалась союзнической и дружественной, потому что, кроме России, по-настоящему Армения никому не нужна.Но даже если представить, что Армения перестанет быть нашим союзником и другом, то судьба этой страны, являющейся территориальным тупиком, будет откровенно незавидна.Прозападная Армения не нужна никому из главных региональных игроков — ни Ирану, ни даже Азербайджану и Турции. Забавный пример: еще недавно у Армении был шанс получить одну из "веток" транспортного коридора "Север — Юг", соединяющего Индию, Иран и другие страны Персидского залива, Россию и Северную и Западную Европу. Теперь, благодаря Пашиняну, на этом широком жесте со стороны партнеров поставлен крест и все ветки коридора прокладывают, минуя территорию многостульевой Армении, что лишает страну любых шансов стать почти равноправным игроком в проектах, которые будут определять будущее региона.Мало того, по мнению некоторых международных обозревателей, в случае полного ухода России из Армении и закрытия российской военной базы есть ненулевой шанс, что "с республикой будет покончено", то есть ее ликвидируют.Если уничтожение Армении было целью ее премьер-министра Пашиняна, то нам остается только посочувствовать гражданам близкой нам страны, которые пассивно смотрят на этот спектакль с непредсказуемыми последствиями.Судьба Армении — в руках ее жителей, и если им все равно, куда тянут их страну выкормыши Сороса, то насильно в рай Россия их тянуть не будет.

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https://ria.ru/20231010/oshibki-1901595648.html

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html

https://ria.ru/20231004/ekspert-1900488590.html

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