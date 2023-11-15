https://ria.ru/20231115/arkhangelsk-1909557545.html

Архангельские депутаты приняли бюджет области на 2024 год в первом чтении

Архангельские депутаты приняли бюджет области на 2024 год в первом чтении - РИА Новости, 15.11.2023

Архангельские депутаты приняли бюджет области на 2024 год в первом чтении

Депутаты Архангельского областного собрания приняли в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, средства... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:19

2023-11-15T12:19

2023-11-15T12:19

архангельская область

архангельск

архангельская область

котлас

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 ноя - РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, средства предусмотрены на все социальные обязательства, повышение зарплат бюджетникам, выплат и пособий, а также на развитие здравоохранения, дорожного строительства и другие нужды, сообщила пресс-служба собрания. Сообщается, что планируемые доходы областного бюджета на 2024 год составят 129 миллиардов рублей, расходы - 143,9 миллиарда. Проект бюджета на 2024 год запланирован с ростом в шесть процентов налоговых и неналоговых доходов, это 92,3 миллиарда рублей. По словам председателя областного собрания Екатерины Прокопьевой, плановые цифры соизмеримы по доходам и расходам с первоначальными показателями текущего года, но некоторые параметры бюджета будут уточнены после распределения средств регионам из федеральной казны. "Тем не менее мы предусмотрели необходимые средства на выполнение социальных обязательств, повышение зарплат "указным" категориям бюджетников и индексацию фонда оплаты труда остальным работникам бюджетной сферы, на повышение МРОТ на 18,5 процента, а это значит, идет речь о повышении выплат и пособий", - рассказала Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Как отметили в областном собрании, в расходной части бюджета на 2024 год заложен необходимый объем средств на участие области в реализации национальных проектов и федеральных программ, а также для реализации собственных инициатив региона. При этом доля финансирования из областного бюджета увеличена на 45 процентов. В частности, на обеспечение населения качественным и доступным жильем запланировано 4,18 миллиарда рублей. В 2024 году предполагается завершить очередной этап переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, и переселить более восьми тысяч человек с общей площади 146,68 тысячи квадратных метра. В области продолжится строительство и ремонт дорог, в том числе в планах привести в порядок 145 км региональных и местных дорог. В целом объем дорожного фонда составит более 12,2 миллиарда рублей. На развитие здравоохранения в 2024 году предусмотрено 23 миллиарда рублей, на развитие образования и науки 35,15 миллиарда рублей. Благодаря финансированию запланирован ремонт 14 медорганизаций, на эти цели направят 480 миллионов рублей, строительство пяти новых объектов, в том числе пристроек к зданиям Карпогорской и Вельской ЦРБ. Увеличено финансирование на оснащение новым оборудованием трех региональных сосудистых центров в Архангельске и Котласе, областного онкологического диспансера. Расходы на кадровое обеспечение сферы здравоохранения увеличены на 277 миллионов рублей или на треть. "Расходы на социальную сферу составят 19,6 миллиарда рублей, в том числе на меры социальной поддержки граждан - 17,6 миллиарда рублей. В следующем году запланировано несколько пилотных и комплексных проектов, таких как программа по модернизации центров занятости, создание семейных МФЦ в Вельске и Новодвинске, внедрение системы долговременного ухода за пожилыми и маломобильными людьми", - сообщили в пресс-службе. В проекте бюджета предусмотрены средства на дополнение мер социальной поддержки семей с детьми.

https://ria.ru/20231103/dorogi-1907239175.html

https://ria.ru/20231102/kotelnye-1907028560.html

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Ольга Фомченкова

архангельск, архангельская область, котлас, вельск