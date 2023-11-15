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В Канаде арестовали участника пропалестинской акции - РИА Новости, 15.11.2023
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23:16 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/arest-1909708681.html
В Канаде арестовали участника пропалестинской акции
В Канаде арестовали участника пропалестинской акции - РИА Новости, 15.11.2023
В Канаде арестовали участника пропалестинской акции
Полиция Канады арестовала мужчину за нападение на полицейского, защищавшего премьер-министра страны Джастина Трюдо во время акции в поддержку Газы, сообщила... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:16
2023-11-15T23:16
в мире
канада
израиль
джастин трюдо
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Полиция Канады арестовала мужчину за нападение на полицейского, защищавшего премьер-министра страны Джастина Трюдо во время акции в поддержку Газы, сообщила полиция Ванкувера в среду аккаунте в соцсети Х.Инцидент произошел накануне вечером, когда участники демонстрации в защиту Газы устроили акцию в ресторане, где ужинал Трюдо. Демонстранты выкрикивали лозунги с требованием прекращения Израилем огня, выступали в защиту "детей Палестины" и кричали "позор" и обвинения в "геноциде" в адрес Трюдо. На защиту премьера, чтобы обеспечить его безопасность, были направлены около сотни полицейских. "Мужчина 27 лет был арестован за нападение на полицейского в то время, как около 250 человек устроили протест в ресторане... где ужинал премьер-министр", - говорится в заявлении городской полиции. По информации правоохранительных органов, женщина-полицейский, которую ударил участник демонстрации получила травмы лица и глаза, ей была оказана медицинская помощь. Полиция рекомендует предъявление мужчине уголовных обвинений. Во время акции за препятствование полиции был задержан еще один ее участник. По данным полиции, это мужчина 34 лет, сейчас он отпущен на свободу, ведется расследование. Ранее в тот же день премьер-министр Канады выступил с призывом к властям Израиля к сдержанности и призвал ХАМАС отпустить всех захваченных 7 октября заложников.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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в мире, канада, израиль, джастин трюдо, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Канада, Израиль, Джастин Трюдо, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Канаде арестовали участника пропалестинской акции

В Канаде участника пропалестинской акции арестовали за нападение на полицейского

© Фото : Sault Ste. Marie PoliceПолицейский автомобиль в Канаде
Полицейский автомобиль в Канаде - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Sault Ste. Marie Police
Полицейский автомобиль в Канаде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Полиция Канады арестовала мужчину за нападение на полицейского, защищавшего премьер-министра страны Джастина Трюдо во время акции в поддержку Газы, сообщила полиция Ванкувера в среду аккаунте в соцсети Х.
Инцидент произошел накануне вечером, когда участники демонстрации в защиту Газы устроили акцию в ресторане, где ужинал Трюдо. Демонстранты выкрикивали лозунги с требованием прекращения Израилем огня, выступали в защиту "детей Палестины" и кричали "позор" и обвинения в "геноциде" в адрес Трюдо. На защиту премьера, чтобы обеспечить его безопасность, были направлены около сотни полицейских.
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"Мужчина 27 лет был арестован за нападение на полицейского в то время, как около 250 человек устроили протест в ресторане... где ужинал премьер-министр", - говорится в заявлении городской полиции. По информации правоохранительных органов, женщина-полицейский, которую ударил участник демонстрации получила травмы лица и глаза, ей была оказана медицинская помощь. Полиция рекомендует предъявление мужчине уголовных обвинений.
Во время акции за препятствование полиции был задержан еще один ее участник. По данным полиции, это мужчина 34 лет, сейчас он отпущен на свободу, ведется расследование.
Ранее в тот же день премьер-министр Канады выступил с призывом к властям Израиля к сдержанности и призвал ХАМАС отпустить всех захваченных 7 октября заложников.
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В миреКанадаИзраильДжастин ТрюдоХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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