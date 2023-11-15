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В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро - РИА Новости, 15.11.2023
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22:45 15.11.2023 (обновлено: 22:48 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/arest-1909706230.html
В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро
В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро - РИА Новости, 15.11.2023
В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро
Юношу в Москве арестовали за свидание с предложением руки и сердца возлюбленной в метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:45
2023-11-15T22:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Юношу в Москве арестовали за свидание с предложением руки и сердца возлюбленной в метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, 7 ноября юноша "на станции метро "ВДНХ" поставил раскладные стол и стулья, поставил безалкогольные напитки и пригласил девушку, чтобы сделать ей предложение руки и сердца". "При этом все действия снимались на телефон, видео же в дальнейшем было опубликовано в интернете", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении юноши составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство). Собеседник уточнил, что юноша признал вину, но Останкинский суд арестовал его.
https://ria.ru/20231115/prigovor-1909594996.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро

В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца на проходе в метро

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Юношу в Москве арестовали за свидание с предложением руки и сердца возлюбленной в метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, 7 ноября юноша "на станции метро "ВДНХ" поставил раскладные стол и стулья, поставил безалкогольные напитки и пригласил девушку, чтобы сделать ей предложение руки и сердца".
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"При этом все действия снимались на телефон, видео же в дальнейшем было опубликовано в интернете", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в отношении юноши составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство). Собеседник уточнил, что юноша признал вину, но Останкинский суд арестовал его.
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