https://ria.ru/20231115/arest-1909706230.html

В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро

В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро - РИА Новости, 15.11.2023

В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро

Юношу в Москве арестовали за свидание с предложением руки и сердца возлюбленной в метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:45

2023-11-15T22:45

2023-11-15T22:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Юношу в Москве арестовали за свидание с предложением руки и сердца возлюбленной в метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, 7 ноября юноша "на станции метро "ВДНХ" поставил раскладные стол и стулья, поставил безалкогольные напитки и пригласил девушку, чтобы сделать ей предложение руки и сердца". "При этом все действия снимались на телефон, видео же в дальнейшем было опубликовано в интернете", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении юноши составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство). Собеседник уточнил, что юноша признал вину, но Останкинский суд арестовал его.

https://ria.ru/20231115/prigovor-1909594996.html

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москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва