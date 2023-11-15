https://ria.ru/20231115/anna_asti-1909621604.html
Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом
Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом - РИА Новости, 15.11.2023
Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом
Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) во время концерта в Набережных Челнах перепутала этот город с Нижним Тагилом, сообщает Chelny-biz. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:27
2023-11-15T17:27
2023-11-15T18:15
шоубиз
набережные челны
нижний тагил
artik & asti
новости шоу-бизнеса
знаменитости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909616143_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_81ca0155aa15c277f4f475c8b0bd3f35.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) во время концерта в Набережных Челнах перепутала этот город с Нижним Тагилом, сообщает Chelny-biz."Нижний Тагил, привет!" — поприветствовала знаменитость зрителей. После того, как зрители стали хором поправлять артистку словом "Челны!", певица поняла, что ошиблась."Все хорошо, у меня очень плотный график. Итак, еще раз, Набережные Челны, привет! Ладно, как ходит уже фраза после прошлых концертов, я человек, я тоже ошибаюсь. Хорошо, что слова хотя бы не забыла", — отшутилась Asti.Нижний Тагил заявлен следующим городом в программе концертного тура звезды.
https://ria.ru/20230927/asti-1898952853.html
набережные челны
нижний тагил
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909616143_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fe94d0fd467efadef76b3235dcdbfed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
набережные челны, нижний тагил, artik & asti , новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Набережные Челны, Нижний Тагил, Artik & Asti , Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом
Anna Asti из-за плотного графика перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом