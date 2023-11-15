https://ria.ru/20231115/anna_asti-1909621604.html

Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом

Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом - РИА Новости, 15.11.2023

Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом

Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) во время концерта в Набережных Челнах перепутала этот город с Нижним Тагилом, сообщает Chelny-biz. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:27

2023-11-15T17:27

2023-11-15T18:15

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) во время концерта в Набережных Челнах перепутала этот город с Нижним Тагилом, сообщает Chelny-biz."Нижний Тагил, привет!" — поприветствовала знаменитость зрителей. После того, как зрители стали хором поправлять артистку словом "Челны!", певица поняла, что ошиблась."Все хорошо, у меня очень плотный график. Итак, еще раз, Набережные Челны, привет! Ладно, как ходит уже фраза после прошлых концертов, я человек, я тоже ошибаюсь. Хорошо, что слова хотя бы не забыла", — отшутилась Asti.Нижний Тагил заявлен следующим городом в программе концертного тура звезды.

https://ria.ru/20230927/asti-1898952853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

набережные челны, нижний тагил, artik & asti , новости шоу-бизнеса, знаменитости