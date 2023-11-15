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Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом - РИА Новости, 15.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:27 15.11.2023 (обновлено: 18:15 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/anna_asti-1909621604.html
Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом
Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом - РИА Новости, 15.11.2023
Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом
Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) во время концерта в Набережных Челнах перепутала этот город с Нижним Тагилом, сообщает Chelny-biz. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:27
2023-11-15T18:15
шоубиз
набережные челны
нижний тагил
artik & asti
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) во время концерта в Набережных Челнах перепутала этот город с Нижним Тагилом, сообщает Chelny-biz.&quot;Нижний Тагил, привет!&quot; — поприветствовала знаменитость зрителей. После того, как зрители стали хором поправлять артистку словом "Челны!", певица поняла, что ошиблась.&quot;Все хорошо, у меня очень плотный график. Итак, еще раз, Набережные Челны, привет! Ладно, как ходит уже фраза после прошлых концертов, я человек, я тоже ошибаюсь. Хорошо, что слова хотя бы не забыла&quot;, — отшутилась Asti.Нижний Тагил заявлен следующим городом в программе концертного тура звезды.
https://ria.ru/20230927/asti-1898952853.html
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набережные челны, нижний тагил, artik & asti , новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Набережные Челны, Нижний Тагил, Artik & Asti , Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Anna Asti перепутала на концерте Набережные Челны с Нижним Тагилом

Anna Asti из-за плотного графика перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица ANNA ASTI
Певица ANNA ASTI - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) во время концерта в Набережных Челнах перепутала этот город с Нижним Тагилом, сообщает Chelny-biz.
«

"Нижний Тагил, привет!" — поприветствовала знаменитость зрителей.

После того, как зрители стали хором поправлять артистку словом "Челны!", певица поняла, что ошиблась.
«

"Все хорошо, у меня очень плотный график. Итак, еще раз, Набережные Челны, привет! Ладно, как ходит уже фраза после прошлых концертов, я человек, я тоже ошибаюсь. Хорошо, что слова хотя бы не забыла", — отшутилась Asti.

Нижний Тагил заявлен следующим городом в программе концертного тура звезды.
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ШоубизНабережные ЧелныНижний ТагилArtik & AstiНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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