https://ria.ru/20231115/aeroport-1909711207.html
Киев заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине
Киев заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине - РИА Новости, 15.11.2023
Киев заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в США заявил, что на территории Украины до завершения военных действий могут открыть... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:37
2023-11-15T23:37
2023-11-15T23:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в США заявил, что на территории Украины до завершения военных действий могут открыть аэропорт для гражданских бортов, по его словам, этот вопрос обсуждается украинскими властями с союзниками. Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года из соображений безопасности. В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти страны заинтересованы в открытии хотя бы одного аэропорта и работают над тем, чтобы это произошло как можно скорее. "Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украине нужен надежный зонтик. Его укрепление, в частности, позволит нам запустить один из аэропортов на Украине. Мы с партнерами уже работаем над этим", - приводит слова Ермака в Hudson Institut украинское агентство УНН. Ермак при этом не назвал конкретные сроки запуска аэропорта. В июне глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий говорил, что власти Украины на переговорах с ЕС актуализировали вопрос открытия львовского аэропорта.
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в мире, украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий кулеба, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
Киев заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине
Ермак заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине до конца СВО