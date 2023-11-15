Рейтинг@Mail.ru
Киев заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:37 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/aeroport-1909711207.html
Киев заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине
Киев заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине - РИА Новости, 15.11.2023
Киев заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в США заявил, что на территории Украины до завершения военных действий могут открыть... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:37
2023-11-15T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
андрей ермак
владимир зеленский
дмитрий кулеба
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в США заявил, что на территории Украины до завершения военных действий могут открыть аэропорт для гражданских бортов, по его словам, этот вопрос обсуждается украинскими властями с союзниками. Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года из соображений безопасности. В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти страны заинтересованы в открытии хотя бы одного аэропорта и работают над тем, чтобы это произошло как можно скорее. "Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украине нужен надежный зонтик. Его укрепление, в частности, позволит нам запустить один из аэропортов на Украине. Мы с партнерами уже работаем над этим", - приводит слова Ермака в Hudson Institut украинское агентство УНН. Ермак при этом не назвал конкретные сроки запуска аэропорта. В июне глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий говорил, что власти Украины на переговорах с ЕС актуализировали вопрос открытия львовского аэропорта.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_654:235:3072:2048_1920x0_80_0_0_82252486e227a676028d1f981fc6be9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий кулеба, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
Киев заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине

Ермак заявил о возможном открытии гражданского аэропорта на Украине до конца СВО

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в США заявил, что на территории Украины до завершения военных действий могут открыть аэропорт для гражданских бортов, по его словам, этот вопрос обсуждается украинскими властями с союзниками.
Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года из соображений безопасности. В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти страны заинтересованы в открытии хотя бы одного аэропорта и работают над тем, чтобы это произошло как можно скорее.
"Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украине нужен надежный зонтик. Его укрепление, в частности, позволит нам запустить один из аэропортов на Украине. Мы с партнерами уже работаем над этим", - приводит слова Ермака в Hudson Institut украинское агентство УНН.
Ермак при этом не назвал конкретные сроки запуска аэропорта.
В июне глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий говорил, что власти Украины на переговорах с ЕС актуализировали вопрос открытия львовского аэропорта.
Танки и бронетехника, представленные на выставке трофейной техники и вооружения в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
"Будет иное вооружение". Запад предложил Киеву новый способ одолеть Россию
13 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала