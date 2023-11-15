В Калининградской области введут штрафы за склонение женщин к абортам
В Калининградской области намерены ввести штрафы за склонение женщин к абортам
© iStock.com / dolgachovБеременная женщина со смартфоном
© iStock.com / dolgachov
Беременная женщина со смартфоном. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 ноя — РИА Новости. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области, проект закона опубликован на сайте законодательного собрания региона.
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"Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности… влечет наложение административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей ", - говорится в проекте закона.
В документе указано, что под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение женщины к аборту уговорами, подкупом, обманом или иными способами.
Также в документе указано, что склонением к искусственному прерыванию беременности не считается информирование врачом, если аборт необходим по медицинским показаниям.
Авторами инициативы выступили восемь депутатов партии "Единая Россия". В пояснительной записке отмечено, что Калининградская область стремится к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирования эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности.
Ранее Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.