https://ria.ru/20231115/abort-1909545594.html

В Калининградской области введут штрафы за склонение женщин к абортам

В Калининградской области введут штрафы за склонение женщин к абортам - РИА Новости, 15.11.2023

В Калининградской области введут штрафы за склонение женщин к абортам

Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области, проект закона опубликован на сайте законодательного собрания... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:34

2023-11-15T11:34

2023-11-15T11:34

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тверская область

курская область

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КАЛИНИНГРАД, 15 ноя — РИА Новости. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области, проект закона опубликован на сайте законодательного собрания региона. "Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности… влечет наложение административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей ", - говорится в проекте закона. В документе указано, что под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение женщины к аборту уговорами, подкупом, обманом или иными способами. Также в документе указано, что склонением к искусственному прерыванию беременности не считается информирование врачом, если аборт необходим по медицинским показаниям. Авторами инициативы выступили восемь депутатов партии "Единая Россия". В пояснительной записке отмечено, что Калининградская область стремится к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирования эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности. Ранее Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.

https://ria.ru/20231112/zapret-1908999254.html

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общество, калининградская область, тверская область, курская область, единая россия