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В Подмосковье более 300 человек было переселено из ветхого жилья в октябре
В Подмосковье более 300 человек было переселено из ветхого жилья в октябре - РИА Новости, 14.11.2023
В Подмосковье более 300 человек было переселено из ветхого жилья в октябре
В Московской области продолжает действовать нацпроект "Жилье и городская среда". Только за октябрь этого года из ветхого жилья расселили 355 человек. Об этом... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:42
2023-11-14T15:42
2023-11-14T15:42
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В Московской области продолжает действовать нацпроект "Жилье и городская среда". Только за октябрь этого года из ветхого жилья расселили 355 человек. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на министерство стройкомплекса региона.Уточняется, что переселенцы получили новые квартиры в Ступине, Бронницах, Дзержинском, Мытищах, Луховицах и других городах Подмосковья. Всего за прошлый месяц было расселено 4 387,94 квадратных метра аварийного жилья.На дома, которые были признаны аварийными еще до 2017 года, распространяется федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". До конца текущего года в новые квартиры должны переехать более 900 человек.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости.
В Московской области продолжает действовать нацпроект "Жилье и городская среда". Только за октябрь этого года из ветхого жилья расселили 355 человек. Об этом сообщил телеканал “360”
со ссылкой на министерство стройкомплекса региона.
Уточняется, что переселенцы получили новые квартиры в Ступине, Бронницах, Дзержинском, Мытищах, Луховицах и других городах Подмосковья. Всего за прошлый месяц было расселено 4 387,94 квадратных метра аварийного жилья.
На дома, которые были признаны аварийными еще до 2017 года, распространяется федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". До конца текущего года в новые квартиры должны переехать более 900 человек.