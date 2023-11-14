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В Подмосковье более 300 человек было переселено из ветхого жилья в октябре

В Подмосковье более 300 человек было переселено из ветхого жилья в октябре - РИА Новости, 14.11.2023

В Подмосковье более 300 человек было переселено из ветхого жилья в октябре

В Московской области продолжает действовать нацпроект "Жилье и городская среда". Только за октябрь этого года из ветхого жилья расселили 355 человек. Об этом... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:42

2023-11-14T15:42

2023-11-14T15:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В Московской области продолжает действовать нацпроект "Жилье и городская среда". Только за октябрь этого года из ветхого жилья расселили 355 человек. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на министерство стройкомплекса региона.Уточняется, что переселенцы получили новые квартиры в Ступине, Бронницах, Дзержинском, Мытищах, Луховицах и других городах Подмосковья. Всего за прошлый месяц было расселено 4 387,94 квадратных метра аварийного жилья.На дома, которые были признаны аварийными еще до 2017 года, распространяется федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". До конца текущего года в новые квартиры должны переехать более 900 человек.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)