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В Подмосковье более 300 человек было переселено из ветхого жилья в октябре - РИА Новости, 14.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:42 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/zhile-1909391469.html
В Подмосковье более 300 человек было переселено из ветхого жилья в октябре
В Подмосковье более 300 человек было переселено из ветхого жилья в октябре - РИА Новости, 14.11.2023
В Подмосковье более 300 человек было переселено из ветхого жилья в октябре
В Московской области продолжает действовать нацпроект "Жилье и городская среда". Только за октябрь этого года из ветхого жилья расселили 355 человек. Об этом... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:42
2023-11-14T15:42
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В Московской области продолжает действовать нацпроект "Жилье и городская среда". Только за октябрь этого года из ветхого жилья расселили 355 человек. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на министерство стройкомплекса региона.Уточняется, что переселенцы получили новые квартиры в Ступине, Бронницах, Дзержинском, Мытищах, Луховицах и других городах Подмосковья. Всего за прошлый месяц было расселено 4 387,94 квадратных метра аварийного жилья.На дома, которые были признаны аварийными еще до 2017 года, распространяется федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". До конца текущего года в новые квартиры должны переехать более 900 человек.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье более 300 человек было переселено из ветхого жилья в октябре

© РИА Новости / Александр КряжевЖители осматривают новую квартиру
Жители осматривают новую квартиру - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В Московской области продолжает действовать нацпроект "Жилье и городская среда". Только за октябрь этого года из ветхого жилья расселили 355 человек. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на министерство стройкомплекса региона.
Уточняется, что переселенцы получили новые квартиры в Ступине, Бронницах, Дзержинском, Мытищах, Луховицах и других городах Подмосковья. Всего за прошлый месяц было расселено 4 387,94 квадратных метра аварийного жилья.
На дома, которые были признаны аварийными еще до 2017 года, распространяется федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". До конца текущего года в новые квартиры должны переехать более 900 человек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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