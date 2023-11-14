https://ria.ru/20231114/zemletryasenie-1909265130.html

На Камчатке произошло землетрясение силой до четырех баллов

На Камчатке произошло землетрясение силой до четырех баллов - РИА Новости, 14.11.2023

На Камчатке произошло землетрясение силой до четырех баллов

Подземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T01:14

2023-11-14T01:14

2023-11-14T01:14

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

елизово

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. Подземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале единой геофизической службы РАН. "Магнитуда подземного толчка по оперативным, предварительным, данным составила 5,2. В Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске жители ощутили сотрясения до 4 баллов. Эпицентр располагался в Авачинском заливе, в 82 километрах от краевого центра. Глубина залегания очага составила 32 километра", - сообщил собеседник агентства. В службе добавили, что данные будут уточняться и могут быть скорректированы. В социальных сетях люди пишут, что толчок был коротким, но достаточно ощутимым. У некоторых в квартирах раскачивались подвешенные предметы, слышался хруст металлических и бетонных конструкций домов. По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20231113/vulkan-1909041271.html

камчатка

петропавловск-камчатский

елизово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елизово, россия