https://ria.ru/20231114/zemletryasenie-1909265130.html
На Камчатке произошло землетрясение силой до четырех баллов
На Камчатке произошло землетрясение силой до четырех баллов - РИА Новости, 14.11.2023
На Камчатке произошло землетрясение силой до четырех баллов
Подземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T01:14
2023-11-14T01:14
2023-11-14T01:14
происшествия
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петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя – РИА Новости. Подземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале единой геофизической службы РАН. "Магнитуда подземного толчка по оперативным, предварительным, данным составила 5,2. В Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске жители ощутили сотрясения до 4 баллов. Эпицентр располагался в Авачинском заливе, в 82 километрах от краевого центра. Глубина залегания очага составила 32 километра", - сообщил собеседник агентства. В службе добавили, что данные будут уточняться и могут быть скорректированы. В социальных сетях люди пишут, что толчок был коротким, но достаточно ощутимым. У некоторых в квартирах раскачивались подвешенные предметы, слышался хруст металлических и бетонных конструкций домов. По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20231113/vulkan-1909041271.html
камчатка
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елизово, россия
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Елизово, Россия
На Камчатке произошло землетрясение силой до четырех баллов
Филиал РАН: жители Камчатки ощутили землетрясение силой до четырех баллов