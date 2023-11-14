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СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от союзников - РИА Новости, 14.11.2023
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08:53 14.11.2023 (обновлено: 10:38 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909284146.html
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от союзников
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от союзников - РИА Новости, 14.11.2023
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от союзников
США и Европа вынуждены переложить вину за подрыв "Северных потоков" на украинцев, пишет китайская государственная газета Global Times. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:53
2023-11-14T10:38
в мире
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сша
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северный поток
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США и Европа вынуждены переложить вину за подрыв "Северных потоков" на украинцев, пишет китайская государственная газета Global Times.Такая стратегия поведения выбрана Западом, так как в будущем в случае мирных переговоров с Россией и попыток восстановления нормальных отношений теракт на газопроводах останется камнем преткновения. Следовательно, Европе и Соединенным Штатам нужно снять с себя подозрения, считают эксперты."Они (западные страны. — Прим. ред.) знают, что Украина не в состоянии взять на себя ответственность", — заявил китайский аналитик Цюй Хэн.Подрыв "Северного потока" — это вопрос противостояния не только России и Украины или России и НАТО, но акт государственного терроризма против критически важной международной инфраструктуры, отметил он. Наконец, США и Европа опасаются, что их привлекут к ответственности и им придется выплачивать компенсацию, — это вторая причина, почему они перекладывает вину на украинцев, заключил Цюй Хэн.В конце прошлой недели газета The Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского координатором атаки на "Северные потоки". По утверждениям источников издания, тот якобы играл центральную роль в совершении теракта и получал приказы от украинских чиновников, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна, и сроки ремонта оценить невозможно. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.
https://ria.ru/20231113/peskov-1909112823.html
https://ria.ru/20231112/ssha-1908953249.html
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в мире, россия, европа, сша, нато, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Европа, США, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2
СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от союзников

GT: США хотят обвинить Киев в подрыве "Северных потоков" ради диалога с Россией

© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США и Европа вынуждены переложить вину за подрыв "Северных потоков" на украинцев, пишет китайская государственная газета Global Times.
Такая стратегия поведения выбрана Западом, так как в будущем в случае мирных переговоров с Россией и попыток восстановления нормальных отношений теракт на газопроводах останется камнем преткновения. Следовательно, Европе и Соединенным Штатам нужно снять с себя подозрения, считают эксперты.
"Они (западные страны. — Прим. ред.) знают, что Украина не в состоянии взять на себя ответственность", — заявил китайский аналитик Цюй Хэн.
Подрыв "Северного потока" — это вопрос противостояния не только России и Украины или России и НАТО, но акт государственного терроризма против критически важной международной инфраструктуры, отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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Вчера, 12:57
Наконец, США и Европа опасаются, что их привлекут к ответственности и им придется выплачивать компенсацию, — это вторая причина, почему они перекладывает вину на украинцев, заключил Цюй Хэн.
В конце прошлой недели газета The Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского координатором атаки на "Северные потоки". По утверждениям источников издания, тот якобы играл центральную роль в совершении теракта и получал приказы от украинских чиновников, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна, и сроки ремонта оценить невозможно. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли.
В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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