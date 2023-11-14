https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909284146.html

СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от союзников

СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от союзников - РИА Новости, 14.11.2023

СМИ раскрыли, какой удар в спину получил Зеленский от союзников

США и Европа вынуждены переложить вину за подрыв "Северных потоков" на украинцев, пишет китайская государственная газета Global Times. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:53

2023-11-14T08:53

2023-11-14T10:38

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США и Европа вынуждены переложить вину за подрыв "Северных потоков" на украинцев, пишет китайская государственная газета Global Times.Такая стратегия поведения выбрана Западом, так как в будущем в случае мирных переговоров с Россией и попыток восстановления нормальных отношений теракт на газопроводах останется камнем преткновения. Следовательно, Европе и Соединенным Штатам нужно снять с себя подозрения, считают эксперты."Они (западные страны. — Прим. ред.) знают, что Украина не в состоянии взять на себя ответственность", — заявил китайский аналитик Цюй Хэн.Подрыв "Северного потока" — это вопрос противостояния не только России и Украины или России и НАТО, но акт государственного терроризма против критически важной международной инфраструктуры, отметил он. Наконец, США и Европа опасаются, что их привлекут к ответственности и им придется выплачивать компенсацию, — это вторая причина, почему они перекладывает вину на украинцев, заключил Цюй Хэн.В конце прошлой недели газета The Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского координатором атаки на "Северные потоки". По утверждениям источников издания, тот якобы играл центральную роль в совершении теракта и получал приказы от украинских чиновников, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна, и сроки ремонта оценить невозможно. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.

https://ria.ru/20231113/peskov-1909112823.html

https://ria.ru/20231112/ssha-1908953249.html

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в мире, россия, европа, сша, нато, северный поток, северный поток — 2