https://ria.ru/20231114/zaporozhe-1909416685.html

Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

Рогов сообщил о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 14.11.2023

Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал громкий объёмный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:16

2023-11-14T17:16

2023-11-14T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал громкий объёмный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Запорожье громко. Примерно час назад в областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал громкий объёмный взрыв", - написал Рогов. По его словам, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления "боевиков ВСУ и их тяжёлой техники с боеприпасами" на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20231114/vzryv-1909263701.html

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Кирилл Волков

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