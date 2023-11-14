https://ria.ru/20231114/zaporozhe-1909416685.html
Рогов сообщил о взрыве в Запорожье
Рогов сообщил о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 14.11.2023
Рогов сообщил о взрыве в Запорожье
В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал громкий объёмный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:16
2023-11-14T17:16
2023-11-14T17:16
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал громкий объёмный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Запорожье громко. Примерно час назад в областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал громкий объёмный взрыв", - написал Рогов. По его словам, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления "боевиков ВСУ и их тяжёлой техники с боеприпасами" на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231114/vzryv-1909263701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Рогов сообщил о взрыве в Запорожье
Рогов сообщил об ударе, предположительно, по месту скопления ВСУ в Запорожье