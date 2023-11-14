https://ria.ru/20231114/zakupki-1909448663.html
Путин поручил предусмотреть условия для закупок в сфере высоких технологий
Путин поручил предусмотреть условия для закупок в сфере высоких технологий - РИА Новости, 14.11.2023
Путин поручил предусмотреть условия для закупок в сфере высоких технологий
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину предложить изменения, предусматривающие особые условия для закупок в сфере высоких технологий, в том числе порядка... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:02
2023-11-14T19:02
2023-11-14T19:02
экономика
владимир путин
технологии
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину предложить изменения, предусматривающие особые условия для закупок в сфере высоких технологий, в том числе порядка определения цены контракта, говорится в перечне документов по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 10-13 сентября. "Правительству Российской Федерации представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц изменений, предусматривающих установление особых условий для осуществления закупок в сфере высоких технологий, в том числе порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора)", - говорится в документе.
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экономика, владимир путин, технологии, россия
Экономика, Владимир Путин, Технологии, Россия
Путин поручил предусмотреть условия для закупок в сфере высоких технологий
Путин поручил установить особые условия для закупок в сфере высоких технологий