https://ria.ru/20231114/zakonoproekt-1909470401.html

Андрей Чибис считает законопроект о любительском лове проработанным

Андрей Чибис считает законопроект о любительском лове проработанным - РИА Новости, 14.11.2023

Андрей Чибис считает законопроект о любительском лове проработанным

Законопроект о возможности продажи улова рыбаками-любителями, предложенный Мурманской областью, находится в высокой степени готовности, его поддержали в Совете... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T21:12

2023-11-14T21:12

2023-11-14T21:12

мурманская область

мурманская область

сахалин

андрей чибис

илья шестаков

совет федерации рф

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Законопроект о возможности продажи улова рыбаками-любителями, предложенный Мурманской областью, находится в высокой степени готовности, его поддержали в Совете Федерации, поэтому власти Заполярья тщательно его прорабатывают, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Чибис. "Данный законопроект в высокой степени готовности. Проведена серия совещаний с федеральными органами власти и получено одобрение. Также оно было поддержано в Совете Федерации. Очень рассчитываю, что во взаимодействии с коллегами будет организован процесс для его принятия", - сказал Чибис. Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью "Российской газете" сообщил, что эксперимент по продаже рыбаками-любителями своих уловов пока так и остается на уровне обсуждений. Кроме того, отметил Шестаков, противники этой инициативы опасаются, что она приведет к росту браконьерства и привел в пример проведение неудачного в этом отношении эксперимента на Сахалине. Глава Мурманской области выразил уверенность, что состоится дополнительное обсуждение на площадке Росрыболовства. "Вопрос для нас очень важный. Именно поэтому мы лоббируем его и тщательно прорабатываем", - подчеркнул Чибис. Власти Мурманской области предлагают провести эксперимент и разрешить самозанятым рыбакам-любителям в прибрежных районах области ловить рыбу и продавать излишек улова, сообщило министерство информационной политики области со ссылкой на вице-губернатора Ольгу Кузнецову. В октябре инициатива Мурманской области была представлена на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Как отметила Кузнецова, сейчас отсутствует нормативно закрепленный механизм, по которому рыбак-любитель смог бы продавать излишек выловленного улова. В рамках заседания было предложено провести в регионе эксперимент, в ходе которого совершеннолетним гражданам, проживающим в прибрежных населенных пунктах и зарегистрированным в качестве лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", предлагается предоставить право на реализацию ограниченного количества добытого улова при любительском рыболовстве.

https://ria.ru/20231114/stroitelstvo-1909303384.html

https://ria.ru/20231113/grant-1909082483.html

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мурманская область

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мурманская область, сахалин, андрей чибис, илья шестаков, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)