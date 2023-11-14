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Андрей Чибис считает законопроект о любительском лове проработанным - РИА Новости, 14.11.2023
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Мурманская область
 
21:12 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/zakonoproekt-1909470401.html
Андрей Чибис считает законопроект о любительском лове проработанным
Андрей Чибис считает законопроект о любительском лове проработанным - РИА Новости, 14.11.2023
Андрей Чибис считает законопроект о любительском лове проработанным
Законопроект о возможности продажи улова рыбаками-любителями, предложенный Мурманской областью, находится в высокой степени готовности, его поддержали в Совете... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T21:12
2023-11-14T21:12
мурманская область
мурманская область
сахалин
андрей чибис
илья шестаков
совет федерации рф
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Законопроект о возможности продажи улова рыбаками-любителями, предложенный Мурманской областью, находится в высокой степени готовности, его поддержали в Совете Федерации, поэтому власти Заполярья тщательно его прорабатывают, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Чибис. "Данный законопроект в высокой степени готовности. Проведена серия совещаний с федеральными органами власти и получено одобрение. Также оно было поддержано в Совете Федерации. Очень рассчитываю, что во взаимодействии с коллегами будет организован процесс для его принятия", - сказал Чибис. Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью "Российской газете" сообщил, что эксперимент по продаже рыбаками-любителями своих уловов пока так и остается на уровне обсуждений. Кроме того, отметил Шестаков, противники этой инициативы опасаются, что она приведет к росту браконьерства и привел в пример проведение неудачного в этом отношении эксперимента на Сахалине. Глава Мурманской области выразил уверенность, что состоится дополнительное обсуждение на площадке Росрыболовства. "Вопрос для нас очень важный. Именно поэтому мы лоббируем его и тщательно прорабатываем", - подчеркнул Чибис. Власти Мурманской области предлагают провести эксперимент и разрешить самозанятым рыбакам-любителям в прибрежных районах области ловить рыбу и продавать излишек улова, сообщило министерство информационной политики области со ссылкой на вице-губернатора Ольгу Кузнецову. В октябре инициатива Мурманской области была представлена на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Как отметила Кузнецова, сейчас отсутствует нормативно закрепленный механизм, по которому рыбак-любитель смог бы продавать излишек выловленного улова. В рамках заседания было предложено провести в регионе эксперимент, в ходе которого совершеннолетним гражданам, проживающим в прибрежных населенных пунктах и зарегистрированным в качестве лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", предлагается предоставить право на реализацию ограниченного количества добытого улова при любительском рыболовстве.
https://ria.ru/20231114/stroitelstvo-1909303384.html
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мурманская область, сахалин, андрей чибис, илья шестаков, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Мурманская область, Мурманская область, Сахалин, Андрей Чибис, Илья Шестаков, Совет Федерации РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Андрей Чибис считает законопроект о любительском лове проработанным

Андрей Чибис считает законопроект о любительском лове важным и проработанным

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
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Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Законопроект о возможности продажи улова рыбаками-любителями, предложенный Мурманской областью, находится в высокой степени готовности, его поддержали в Совете Федерации, поэтому власти Заполярья тщательно его прорабатывают, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Чибис.
"Данный законопроект в высокой степени готовности. Проведена серия совещаний с федеральными органами власти и получено одобрение. Также оно было поддержано в Совете Федерации. Очень рассчитываю, что во взаимодействии с коллегами будет организован процесс для его принятия", - сказал Чибис.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
На строительство объектов в Мурманской области выделят 15 миллиардов рублей
Вчера, 10:44
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью "Российской газете" сообщил, что эксперимент по продаже рыбаками-любителями своих уловов пока так и остается на уровне обсуждений. Кроме того, отметил Шестаков, противники этой инициативы опасаются, что она приведет к росту браконьерства и привел в пример проведение неудачного в этом отношении эксперимента на Сахалине.
Глава Мурманской области выразил уверенность, что состоится дополнительное обсуждение на площадке Росрыболовства. "Вопрос для нас очень важный. Именно поэтому мы лоббируем его и тщательно прорабатываем", - подчеркнул Чибис.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Мурманской области губернаторский грант выиграли 12 бизнесменов
13 ноября, 11:04
Власти Мурманской области предлагают провести эксперимент и разрешить самозанятым рыбакам-любителям в прибрежных районах области ловить рыбу и продавать излишек улова, сообщило министерство информационной политики области со ссылкой на вице-губернатора Ольгу Кузнецову.
В октябре инициатива Мурманской области была представлена на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Как отметила Кузнецова, сейчас отсутствует нормативно закрепленный механизм, по которому рыбак-любитель смог бы продавать излишек выловленного улова. В рамках заседания было предложено провести в регионе эксперимент, в ходе которого совершеннолетним гражданам, проживающим в прибрежных населенных пунктах и зарегистрированным в качестве лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", предлагается предоставить право на реализацию ограниченного количества добытого улова при любительском рыболовстве.
Очередная партия оборудования и техники направлена из Мурманской области в зону СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Очередную партию оборудования направили в зону СВО из Мурманской области
9 ноября, 16:26
 
Мурманская областьМурманская областьСахалинАндрей ЧибисИлья ШестаковСовет Федерации РФФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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