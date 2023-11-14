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ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца - РИА Новости, 14.11.2023
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09:06 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/yaytsa-1909285631.html
ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца
ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца - РИА Новости, 14.11.2023
ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на куриные яйца, запросы были направлены производителям и 10 федеральным... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:06
2023-11-14T09:06
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на куриные яйца, запросы были направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сообщает ведомство на сайте. "ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы", - говорится в сообщении. Территориальные органы ФАС "направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию". На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность установления оптово-отпускных цен, работа в этом направлении уже ведется в регионах. Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца, сказано в сообщении.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца

ФАС проанализирует обоснованность оптово-отпускных цен на куриные яйца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на куриные яйца, запросы были направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сообщает ведомство на сайте.
"ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы", - говорится в сообщении.
Территориальные органы ФАС "направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию". На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность установления оптово-отпускных цен, работа в этом направлении уже ведется в регионах.
Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца, сказано в сообщении.
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