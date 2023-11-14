https://ria.ru/20231114/yaytsa-1909285631.html

ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца

ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца - РИА Новости, 14.11.2023

ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на куриные яйца, запросы были направлены производителям и 10 федеральным... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:06

2023-11-14T09:06

2023-11-14T09:06

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на куриные яйца, запросы были направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сообщает ведомство на сайте. "ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы", - говорится в сообщении. Территориальные органы ФАС "направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию". На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность установления оптово-отпускных цен, работа в этом направлении уже ведется в регионах. Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца, сказано в сообщении.

https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)