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Акции "Яндекса" растут на сообщениях СМИ о планах продать активы в России - РИА Новости, 14.11.2023
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20:48 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/yandeks-1909466798.html
Акции "Яндекса" растут на сообщениях СМИ о планах продать активы в России
Акции "Яндекса" растут на сообщениях СМИ о планах продать активы в России - РИА Новости, 14.11.2023
Акции "Яндекса" растут на сообщениях СМИ о планах продать активы в России
Акции "Яндекса" растут почти на 2% на сообщениях СМИ о планах головной структуры компании продать все российские активы за один раз, следует из динамики торгов... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:48
2023-11-14T20:48
экономика
россия
яндекс
московская биржа
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Акции "Яндекса" растут почти на 2% на сообщениях СМИ о планах головной структуры компании продать все российские активы за один раз, следует из динамики торгов на Московской бирже. Раннее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что материнская компания "Яндекса" - нидерландская Yandex N.V. - рассматривает возможность продажи всех своих российских активов за один раз. На этом фоне акции компании поднимались до 2677,8 рубля - максимума с 27 октября, а к 20.39 мск растут на 1,8%, до 2624,6 рубля. "Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В мае сообщалось, что совет директоров "Яндекса" рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, и теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над "Яндексом", контроль сохранит за собой менеджмент.
https://ria.ru/20231029/internet-1905999759.html
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экономика, россия, яндекс, московская биржа
Экономика, Россия, Яндекс, Московская биржа
Акции "Яндекса" растут на сообщениях СМИ о планах продать активы в России

Акции "Яндекса" растут на два процента на новостях о продаже активов в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЯндекс
Яндекс - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Акции "Яндекса" растут почти на 2% на сообщениях СМИ о планах головной структуры компании продать все российские активы за один раз, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Раннее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что материнская компания "Яндекса" - нидерландская Yandex N.V. - рассматривает возможность продажи всех своих российских активов за один раз.
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На этом фоне акции компании поднимались до 2677,8 рубля - максимума с 27 октября, а к 20.39 мск растут на 1,8%, до 2624,6 рубля.
"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
В мае сообщалось, что совет директоров "Яндекса" рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, и теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над "Яндексом", контроль сохранит за собой менеджмент.
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