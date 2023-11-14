https://ria.ru/20231114/yandeks-1909466798.html

Акции "Яндекса" растут на сообщениях СМИ о планах продать активы в России

Акции "Яндекса" растут на сообщениях СМИ о планах продать активы в России - РИА Новости, 14.11.2023

Акции "Яндекса" растут на сообщениях СМИ о планах продать активы в России

Акции "Яндекса" растут почти на 2% на сообщениях СМИ о планах головной структуры компании продать все российские активы за один раз, следует из динамики торгов... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T20:48

2023-11-14T20:48

2023-11-14T20:48

экономика

россия

яндекс

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735220074_0:226:3141:1993_1920x0_80_0_0_a12e1b16a83e2138ee82510fe903c1b2.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Акции "Яндекса" растут почти на 2% на сообщениях СМИ о планах головной структуры компании продать все российские активы за один раз, следует из динамики торгов на Московской бирже. Раннее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что материнская компания "Яндекса" - нидерландская Yandex N.V. - рассматривает возможность продажи всех своих российских активов за один раз. На этом фоне акции компании поднимались до 2677,8 рубля - максимума с 27 октября, а к 20.39 мск растут на 1,8%, до 2624,6 рубля. "Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В мае сообщалось, что совет директоров "Яндекса" рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, и теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над "Яндексом", контроль сохранит за собой менеджмент.

https://ria.ru/20231029/internet-1905999759.html

https://ria.ru/20230909/yandeks-1895138819.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, яндекс, московская биржа