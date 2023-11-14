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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области - РИА Новости, 14.11.2023
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15:41 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/vzryvy-1909390977.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области - РИА Новости, 14.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области
Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, а также в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:41
2023-11-14T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
россия
днепропетровская область
днепропетровск
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, а также в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Местные паблики сообщают, что в некоторых районах Запорожья был взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, по данным издания, взрывы также раздаются в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена не только в этом регионе, но и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают ее крупнейший город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231114/vzryv-1909263701.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Днепропетровская область, Днепропетровск, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области

"Зеркало недели" сообщило о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице Запорожья
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице Запорожья. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, а также в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Местные паблики сообщают, что в некоторых районах Запорожья был взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, по данным издания, взрывы также раздаются в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена не только в этом регионе, но и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают ее крупнейший город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьРоссияДнепропетровская областьДнепропетровскСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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