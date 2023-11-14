Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области
"Зеркало недели" сообщило о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области
© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице Запорожья
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице Запорожья. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, а также в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Местные паблики сообщают, что в некоторых районах Запорожья был взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, по данным издания, взрывы также раздаются в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена не только в этом регионе, но и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают ее крупнейший город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.