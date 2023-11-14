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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области - РИА Новости, 14.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области

Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, а также в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:41

2023-11-14T15:41

2023-11-14T15:41

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, а также в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Местные паблики сообщают, что в некоторых районах Запорожья был взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, по данным издания, взрывы также раздаются в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена не только в этом регионе, но и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают ее крупнейший город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Кирилл Волков

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