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"Регион взорвется". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2023
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04:50 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/vzryv-1909272242.html
"Регион взорвется". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Зеленскому
"Регион взорвется". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2023
"Регион взорвется". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Зеленскому
Гражданская война на Украине начнется с Закарпатья из-за политики президента Владимира Зеленского, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T04:50
2023-11-14T04:50
в мире
украина
олег соскин
петер сийярто
венгрия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Гражданская война на Украине начнется с Закарпатья из-за политики президента Владимира Зеленского, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Министр также сообщил, что Будапешт не одобрил выделение Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.&quot;Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Я думаю, процесс пошел. &lt;...&gt; Зеленский, мы тебя поздравляем, молодец, хорошо работаешь&quot;, — так он прокомментировал слова Сийярто об украинском регионе.По его мнению, действия президента Украины ведут к "началу гражданской войны" в стране.Ранее газета New York Times сообщала о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины из-за негативной реакции офиса Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте. Журналисты напомнили, что операции Киева за последнее время не привели к каким-либо успехам, тогда как "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке". Кроме того, скептицизм по поводу помощи Киеву возрос в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США.
https://ria.ru/20231114/ukraintsy-1909264352.html
https://ria.ru/20231114/zaluzhnyy-1909267154.html
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в мире, украина, олег соскин, петер сийярто, венгрия
В мире, Украина, Олег Соскин, Петер Сийярто, Венгрия
"Регион взорвется". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Зеленскому

Соскин заявил, что гражданская война на Украине начнется с Закарпатья

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Гражданская война на Украине начнется с Закарпатья из-за политики президента Владимира Зеленского, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Министр также сообщил, что Будапешт не одобрил выделение Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.
«

"Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Я думаю, процесс пошел. <...> Зеленский, мы тебя поздравляем, молодец, хорошо работаешь", — так он прокомментировал слова Сийярто об украинском регионе.

По его мнению, действия президента Украины ведут к "началу гражданской войны" в стране.
Участники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
"Начинают понимать". Зеленскому сообщили тревожную новость об украинцах
01:04
Ранее газета New York Times сообщала о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины из-за негативной реакции офиса Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте. Журналисты напомнили, что операции Киева за последнее время не привели к каким-либо успехам, тогда как "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке". Кроме того, скептицизм по поводу помощи Киеву возрос в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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