"Регион взорвется". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Зеленскому
Соскин заявил, что гражданская война на Украине начнется с Закарпатья
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Гражданская война на Украине начнется с Закарпатья из-за политики президента Владимира Зеленского, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Министр также сообщил, что Будапешт не одобрил выделение Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.
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"Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Я думаю, процесс пошел. <...> Зеленский, мы тебя поздравляем, молодец, хорошо работаешь", — так он прокомментировал слова Сийярто об украинском регионе.
По его мнению, действия президента Украины ведут к "началу гражданской войны" в стране.
Ранее газета New York Times сообщала о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины из-за негативной реакции офиса Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте. Журналисты напомнили, что операции Киева за последнее время не привели к каким-либо успехам, тогда как "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке". Кроме того, скептицизм по поводу помощи Киеву возрос в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США.