https://ria.ru/20231114/vzryv-1909272242.html

"Регион взорвется". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Зеленскому

"Регион взорвется". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2023

"Регион взорвется". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Зеленскому

Гражданская война на Украине начнется с Закарпатья из-за политики президента Владимира Зеленского, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T04:50

2023-11-14T04:50

2023-11-14T04:50

в мире

украина

олег соскин

петер сийярто

венгрия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Гражданская война на Украине начнется с Закарпатья из-за политики президента Владимира Зеленского, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Министр также сообщил, что Будапешт не одобрил выделение Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира."Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Я думаю, процесс пошел. <...> Зеленский, мы тебя поздравляем, молодец, хорошо работаешь", — так он прокомментировал слова Сийярто об украинском регионе.По его мнению, действия президента Украины ведут к "началу гражданской войны" в стране.Ранее газета New York Times сообщала о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины из-за негативной реакции офиса Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте. Журналисты напомнили, что операции Киева за последнее время не привели к каким-либо успехам, тогда как "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке". Кроме того, скептицизм по поводу помощи Киеву возрос в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США.

https://ria.ru/20231114/ukraintsy-1909264352.html

https://ria.ru/20231114/zaluzhnyy-1909267154.html

украина

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, олег соскин, петер сийярто, венгрия