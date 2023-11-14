https://ria.ru/20231114/vzryv-1909263701.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Херсоне - РИА Новости, 14.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Херсоне

Взрыв раздался в подконтрольном Киеву Херсоне, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T00:45

2023-11-14T00:45

2023-11-14T00:47

специальная военная операция на украине

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николаевская область

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в подконтрольном Киеву Херсоне, пишет украинское издание "Страна.ua". Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога. "Пишут о взрыве в городе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231114/obstrely-1909263026.html

https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909255246.html

киев

херсон

херсонская область

николаевская область

россия

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