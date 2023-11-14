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Совет Госдумы выедет на выставку "Россия" 27 ноября - РИА Новости, 14.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
12:33 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/vystavka-1909337545.html
Совет Госдумы выедет на выставку "Россия" 27 ноября
Совет Госдумы выедет на выставку "Россия" 27 ноября - РИА Новости, 14.11.2023
Совет Госдумы выедет на выставку "Россия" 27 ноября
Совет Думы принял решение, что выедет на выставку "Россия" на ВДНХ 27 ноября, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:33
2023-11-14T12:33
выставка-форум "россия"
госдума рф
кпрф
геннадий зюганов
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совет Думы принял решение, что выедет на выставку "Россия" на ВДНХ 27 ноября, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. "Открыв выставку на ВДНХ... Вчера Совет Думы принял специальное решение весь в полном составе он 27 (ноября) выедет на эту выставку посмотреть", - сказал Зюганов журналистам.
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госдума рф, кпрф, геннадий зюганов, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Госдума РФ, КПРФ, Геннадий Зюганов, Выставка-форум "Россия"
Совет Госдумы выедет на выставку "Россия" 27 ноября

Зюганов: совет ГД принял решение, что выедет на выставку "Россия" 27 ноября

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совет Думы принял решение, что выедет на выставку "Россия" на ВДНХ 27 ноября, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
"Открыв выставку на ВДНХ... Вчера Совет Думы принял специальное решение весь в полном составе он 27 (ноября) выедет на эту выставку посмотреть", - сказал Зюганов журналистам.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Съезд "Единой России" состоится на ВДНХ 17 декабря
10 ноября, 12:34
 
Выставка-форум "Россия"Госдума РФКПРФГеннадий ЗюгановВыставка-форум "Россия"
 
 
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