https://ria.ru/20231114/vystavka-1909337545.html

Совет Госдумы выедет на выставку "Россия" 27 ноября

Совет Госдумы выедет на выставку "Россия" 27 ноября - РИА Новости, 14.11.2023

Совет Госдумы выедет на выставку "Россия" 27 ноября

Совет Думы принял решение, что выедет на выставку "Россия" на ВДНХ 27 ноября, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:33

2023-11-14T12:33

2023-11-14T12:33

выставка-форум "россия"

госдума рф

кпрф

геннадий зюганов

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совет Думы принял решение, что выедет на выставку "Россия" на ВДНХ 27 ноября, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. "Открыв выставку на ВДНХ... Вчера Совет Думы принял специальное решение весь в полном составе он 27 (ноября) выедет на эту выставку посмотреть", - сказал Зюганов журналистам.

https://ria.ru/20231110/er-1908623317.html

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госдума рф, кпрф, геннадий зюганов, выставка-форум "россия"