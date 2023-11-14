https://ria.ru/20231114/vybory-1909321431.html

Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Путин утвердил поправки в закон о выборах президента - РИА Новости, 14.11.2023

Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:39

2023-11-14T11:39

2023-11-14T18:51

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.Закон принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября. Он вступает в силу с момента официального опубликования.Как пояснил РИА Новости первый заместитель председателя конституционного комитета верхней палаты Владимир Полетаев, закон вводит запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, а также некоторые уточнения, касающиеся работы СМИ. "Среди них — допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях. Исключением будет являться работа представителей аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части", — сказал он. Еще одно положение уточняет правила фото- и видеосъемки на избирательных участках в целом — проводить ее разрешат только тем, кто имеет на это право в соответствии с законом. Прописано в документе и обязательное сохранение конфиденциальности персональных данных, фигурирующих в списках избирателей и других документах.Полетаев отметил также, что, в соответствии с поправками, голосование на федеральных выборах в регионах, где введено военное положение, возможно по итогам консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и главой региона. Вносятся изменения и в правила проведения выборов на избирательных участках за рубежом: руководители российских дипмиссий получили право устанавливать начало, конец и продолжительность голосования, если оно может представлять угрозу для жизни и здоровья россиян. Кроме того, закон позволяет вести реестр надомного голосования в электронном виде. Еще одно новое правило обязывает зарегистрированного кандидата, если у него появилась судимость, сообщать об этом в избирком в письменной форме. Другое положение устанавливает особенности открытия и использования счетов избиркомов, регулирует вопросы оплаты труда членов комиссий и закрепляет возможность софинансирования подготовки и проведения выборов президента из федерального и местного бюджетов.Закон определяет также предельную стоимость изготовления агитационных материалов — два процента от прожиточного минимума на душу населения на единицу продукции вместо прежних ста рублей.

https://ria.ru/20231113/rossiya-1909120372.html

https://ria.ru/20231106/peskov-1907700829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир полетаев, владимир путин