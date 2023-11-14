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Фальков обозначил новую задачу для всех российских вузов
Фальков обозначил новую задачу для всех российских вузов - РИА Новости, 14.11.2023
Фальков обозначил новую задачу для всех российских вузов
Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал новой задачей для вузов обеспечение технологического лидерства России. Об этом он заявил на пленарном заседании Шестого РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:11
2023-11-14T11:11
2023-11-14T13:58
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал новой задачей для вузов обеспечение технологического лидерства России. Об этом он заявил на пленарном заседании Шестого профессорского форума."Есть две <…> задачи, одна из которых, на мой взгляд, принципиально новая для системы высшего образования, и она на долгие годы задает требования к вузам и к системе в целом. А вторая задача всегда присутствовала, но в последние годы стала звучать по-другому, и в последние годы уделять внимание этой задаче мы стали несоизмеримо больше. Так вот, новая задача для всех без исключения вузов — это, конечно, обеспечение технологического лидерства России", — сказал министр.Он добавил, что у вузов остается и задача готовить трудовые кадры, и с учетом дефицита кадров и быстрого изменения рынка она становится все более актуальной. "Очевидно, что в новых условиях нам предстоит серьезно подумать, как сблизить систему высшего образования и рынок труда. Как сделать более гибкими программы, как обеспечить более комфортные условия для участия работодателей в самых разных форматах", — сказал Фальков.По его словам, нужно уделить больше внимания подготовке инженерно-технических и исследовательско-инженерных кадров, тех, кто занят в сфере исследований и технологий. Это другая роль аспирантуры как специализированного высшего образования, заключил глава Минобрнауки.
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россия, общество, валерий фальков, навигатор абитуриента, вузы
Россия, Общество, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента, Вузы
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал новой задачей для вузов обеспечение технологического лидерства России. Об этом он заявил на пленарном заседании Шестого профессорского форума.
«
"Есть две <…> задачи, одна из которых, на мой взгляд, принципиально новая для системы высшего образования, и она на долгие годы задает требования к вузам и к системе в целом. А вторая задача всегда присутствовала, но в последние годы стала звучать по-другому, и в последние годы уделять внимание этой задаче мы стали несоизмеримо больше. Так вот, новая задача для всех без исключения вузов — это, конечно, обеспечение технологического лидерства России", — сказал министр.
Он добавил, что у вузов остается и задача готовить трудовые кадры, и с учетом дефицита кадров и быстрого изменения рынка она становится все более актуальной.
Фальков отметил дефицит квалифицированных кадров в технических вузах
"Очевидно, что в новых условиях нам предстоит серьезно подумать, как сблизить систему высшего образования и рынок труда. Как сделать более гибкими программы, как обеспечить более комфортные условия для участия работодателей в самых разных форматах", — сказал Фальков.
По его словам, нужно уделить больше внимания подготовке инженерно-технических и исследовательско-инженерных кадров, тех, кто занят в сфере исследований и технологий. Это другая роль аспирантуры как специализированного высшего образования, заключил глава Минобрнауки.