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Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады

Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады - РИА Новости, 14.11.2023

Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады

Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР командный пункт 79-й украинской десантно-штурмовой бригады, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:18

2023-11-14T14:18

2023-11-14T14:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР командный пункт 79-й украинской десантно-штурмовой бригады, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника противника в 82 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)