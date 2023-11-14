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Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 14.11.2023 (обновлено: 14:20 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/vsu-1909365981.html
Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады
Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады - РИА Новости, 14.11.2023
Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады
Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР командный пункт 79-й украинской десантно-штурмовой бригады, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:18
2023-11-14T14:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР командный пункт 79-й украинской десантно-штурмовой бригады, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника противника в 82 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады

МО РФ: поражен командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР командный пункт 79-й украинской десантно-штурмовой бригады, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника противника в 82 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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