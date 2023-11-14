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Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады
Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады - РИА Новости, 14.11.2023
Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады
Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР командный пункт 79-й украинской десантно-штурмовой бригады, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:18
2023-11-14T14:18
2023-11-14T14:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР командный пункт 79-й украинской десантно-штурмовой бригады, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника противника в 82 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили в ДНР штаб 79-й украинской бригады
МО РФ: поражен командный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР