В ВСУ потребовали отставки Залужного
Генерал ВСУ Марченко предложил уволить главкома украинскими войсками Залужного
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко призвал уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о чем он заявил в интервью политологу Вадиму Киселеву на YouTube.
"Семь месяцев пиарить контрнаступление, а потом пойти в лоб туда, где русские ждали нас — вот на эти минные поля. Это гений полководческой мысли?" — возмутился военный.
При этом Залужный делает иррациональные предложения, добавил он.
"Ему дали F-16 — ему не хватило, теперь уже, говорит, давайте солдат-роботов (боевые машины с искусственным интеллектом, которых Залужный увидел на выставке в Нью-Йорке. — Прим. ред.). А может, нужно главкома заменить на другого, и на этом все дело закончится. Может, тогда будут прорывы", — отметил Марченко.
Надо быть реалистом, а не витать в облаках и выдумывать какие-то космические корабли, резюмировал генерал.
Накануне народный депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказал, что идея Залужного создать солдат-роботов шокировала Владимира Зеленского. Парламентарий также напомнил, что в статье для журнала The Economist главнокомандующий заявил о необходимости технологического скачка, поскольку солдаты "рано или поздно закончатся".
В той же публикации украинский главком назвал ситуацию на фронте патовой и признал, что ВСУ, скорее всего, не смогут совершить "глубокий и красивый прорыв".
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.