https://ria.ru/20231114/vsu-1909362629.html

В ВСУ потребовали отставки Залужного

В ВСУ потребовали отставки Залужного - РИА Новости, 14.11.2023

В ВСУ потребовали отставки Залужного

Генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко призвал уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о чем он заявил в интервью политологу Вадиму Киселеву... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:08

2023-11-14T14:08

2023-11-14T14:39

киев

валерий залужный

владимир зеленский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

f-16

нью-йорк (город)

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко призвал уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о чем он заявил в интервью политологу Вадиму Киселеву на YouTube."Семь месяцев пиарить контрнаступление, а потом пойти в лоб туда, где русские ждали нас — вот на эти минные поля. Это гений полководческой мысли?" — возмутился военный.При этом Залужный делает иррациональные предложения, добавил он."Ему дали F-16 — ему не хватило, теперь уже, говорит, давайте солдат-роботов (боевые машины с искусственным интеллектом, которых Залужный увидел на выставке в Нью-Йорке. — Прим. ред.). А может, нужно главкома заменить на другого, и на этом все дело закончится. Может, тогда будут прорывы", — отметил Марченко.Надо быть реалистом, а не витать в облаках и выдумывать какие-то космические корабли, резюмировал генерал.Накануне народный депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказал, что идея Залужного создать солдат-роботов шокировала Владимира Зеленского. Парламентарий также напомнил, что в статье для журнала The Economist главнокомандующий заявил о необходимости технологического скачка, поскольку солдаты "рано или поздно закончатся".В той же публикации украинский главком назвал ситуацию на фронте патовой и признал, что ВСУ, скорее всего, не смогут совершить "глубокий и красивый прорыв".В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231114/zaluzhnyy-1909267154.html

https://ria.ru/20231112/kiev-1908923205.html

https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1908969555.html

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киев, валерий залужный, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, f-16, нью-йорк (город), верховная рада украины