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В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за слов об Израиле - РИА Новости, 14.11.2023
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Шоубиз
 
15:50 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/uoters-1909382094.html
В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за слов об Израиле
В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за слов об Израиле - РИА Новости, 14.11.2023
В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за слов об Израиле
Фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса не заселили в отели Аргентины и Уругвая из-за его критических высказываний в адрес Израиля, сообщает Infobae. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:50
2023-11-14T15:50
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса не заселили в отели Аргентины и Уругвая из-за его критических высказываний в адрес Израиля, сообщает Infobae.Отмечается, что музыканту отказали в размещении в общей сложности четыре элитные гостиницы. Владелец одной из них отметил, что принял решение "не размещать человека, который публично разжигает ненависть".Где в итоге остановился рокер на время своих гастролей, в Infobae не раскрыли. Фронтмен Pink Floyd ситуацию тоже пока не прокомментировал. У Роджера Уотерса 17 ноября запланировано выступление в Монтевидео на стадионе "Сентенарио", а 21 и 22 ноября концерты на "Монументаль Ривер Плейт" в Буэнос-Айресе. Ранее у Уотерса уже были проблемы с выступлениями. Весной его концерты во Франкфурте были отменены организаторами после того, как его обвинили в антисемитизме.Плохая репутация у 80-летнего музыканта сложилась после его интервью Глену Гринвальду на шоу System Update, где он публично назвал действия Израиля по отношению к Палестине с 1960 годов оккупацией, а нынешние действия ХАМАС — сопротивлением этой оккупации.
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pink floyd, израиль, хамас, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, южная америка, аргентина
Шоубиз, Pink Floyd, Израиль, ХАМАС, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Южная Америка, Аргентина
В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за слов об Израиле

Уотерса отказались заселять в отели Аргентины и Уругвая из-за слов об Израиле

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса не заселили в отели Аргентины и Уругвая из-за его критических высказываний в адрес Израиля, сообщает Infobae.
Отмечается, что музыканту отказали в размещении в общей сложности четыре элитные гостиницы. Владелец одной из них отметил, что принял решение "не размещать человека, который публично разжигает ненависть".
Где в итоге остановился рокер на время своих гастролей, в Infobae не раскрыли.
Фронтмен Pink Floyd ситуацию тоже пока не прокомментировал.
У Роджера Уотерса 17 ноября запланировано выступление в Монтевидео на стадионе "Сентенарио", а 21 и 22 ноября концерты на "Монументаль Ривер Плейт" в Буэнос-Айресе.
Ранее у Уотерса уже были проблемы с выступлениями. Весной его концерты во Франкфурте были отменены организаторами после того, как его обвинили в антисемитизме.
Плохая репутация у 80-летнего музыканта сложилась после его интервью Глену Гринвальду на шоу System Update, где он публично назвал действия Израиля по отношению к Палестине с 1960 годов оккупацией, а нынешние действия ХАМАС — сопротивлением этой оккупации.
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ШоубизPink FloydИзраильХАМАСЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаЮжная АмерикаАргентина
 
 
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