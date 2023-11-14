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В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за слов об Израиле

В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за слов об Израиле - РИА Новости, 14.11.2023

В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за слов об Израиле

Фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса не заселили в отели Аргентины и Уругвая из-за его критических высказываний в адрес Израиля, сообщает Infobae. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:50

2023-11-14T15:50

2023-11-14T15:50

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса не заселили в отели Аргентины и Уругвая из-за его критических высказываний в адрес Израиля, сообщает Infobae.Отмечается, что музыканту отказали в размещении в общей сложности четыре элитные гостиницы. Владелец одной из них отметил, что принял решение "не размещать человека, который публично разжигает ненависть".Где в итоге остановился рокер на время своих гастролей, в Infobae не раскрыли. Фронтмен Pink Floyd ситуацию тоже пока не прокомментировал. У Роджера Уотерса 17 ноября запланировано выступление в Монтевидео на стадионе "Сентенарио", а 21 и 22 ноября концерты на "Монументаль Ривер Плейт" в Буэнос-Айресе. Ранее у Уотерса уже были проблемы с выступлениями. Весной его концерты во Франкфурте были отменены организаторами после того, как его обвинили в антисемитизме.Плохая репутация у 80-летнего музыканта сложилась после его интервью Глену Гринвальду на шоу System Update, где он публично назвал действия Израиля по отношению к Палестине с 1960 годов оккупацией, а нынешние действия ХАМАС — сопротивлением этой оккупации.

https://ria.ru/20231101/gomes-1906640725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

pink floyd, израиль, хамас, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, южная америка, аргентина