В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за слов об Израиле
Уотерса отказались заселять в отели Аргентины и Уругвая из-за слов об Израиле
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса не заселили в отели Аргентины и Уругвая из-за его критических высказываний в адрес Израиля, сообщает Infobae.
Отмечается, что музыканту отказали в размещении в общей сложности четыре элитные гостиницы. Владелец одной из них отметил, что принял решение "не размещать человека, который публично разжигает ненависть".
Где в итоге остановился рокер на время своих гастролей, в Infobae не раскрыли.
Фронтмен Pink Floyd ситуацию тоже пока не прокомментировал.
У Роджера Уотерса 17 ноября запланировано выступление в Монтевидео на стадионе "Сентенарио", а 21 и 22 ноября концерты на "Монументаль Ривер Плейт" в Буэнос-Айресе.
Ранее у Уотерса уже были проблемы с выступлениями. Весной его концерты во Франкфурте были отменены организаторами после того, как его обвинили в антисемитизме.
Плохая репутация у 80-летнего музыканта сложилась после его интервью Глену Гринвальду на шоу System Update, где он публично назвал действия Израиля по отношению к Палестине с 1960 годов оккупацией, а нынешние действия ХАМАС — сопротивлением этой оккупации.