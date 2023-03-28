Роджер Уотерс обвинил власти ФРГ в давлении на Pink Floyd
Фронтмен Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на рок-группу
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Фронтмен британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на его коллектив после отмены концерта во Франкфурте, сообщил Der Spiegel.
«
"Политики не имеют права запугивать артистов и их поклонников запретами на выступления", — цитирует издание слова музыканта.
По словам Уотерса, он получил письмо от организаторов об отмене концерта после того, как его обвинили в антисемитизме.
При этом лидер Pink Floyd подчеркнул, что будет добиваться проведения шоу через суд. Рокер также назвал поведение немецких властей нарушением свободы слова.
"Я борюсь за все права человека, включая право на свободу слова. Мы на пути во Франкфурт. Франкфурт, мы идем!" — заявил исполнитель.
По данным журнала, концерт Pink Floyd, запланированный на 21 мая в Мюнхене, все еще стоит в афише, местный городской совет не смог запретить выступление коллектива по юридическим причинам.
Европейские власти обратили внимание на гражданскую позицию Уотерса после его высказываний о конфликте Украине. Так, в прошлом году музыкант назвал спецоперацию ответом на продвижение НАТО к российским границам. После этого последовала волна отмен концертов рок-группы в Польше, что тем не менее никак не повлияло на мнение артиста.
В начале февраля рокер выступил на заседании Совбеза ООН, где заявил, что не считает российскую операцию на Украине неспровоцированной, и осудил провокаторов. Музыкант также призвал президентов США, России и Украины договориться о прекращении огня.