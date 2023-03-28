https://ria.ru/20230328/uoters-1861242116.html

Роджер Уотерс обвинил власти ФРГ в давлении на Pink Floyd

Роджер Уотерс обвинил власти ФРГ в давлении на Pink Floyd - РИА Новости, 28.03.2023

Роджер Уотерс обвинил власти ФРГ в давлении на Pink Floyd

Фронтмен британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на его коллектив после отмены концерта во Франкфурте, сообщил Der... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:32

2023-03-28T16:32

2023-03-28T18:45

шоубиз

pink floyd

германия

уотерс роджер

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Фронтмен британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на его коллектив после отмены концерта во Франкфурте, сообщил Der Spiegel.По словам Уотерса, он получил письмо от организаторов об отмене концерта после того, как его обвинили в антисемитизме. При этом лидер Pink Floyd подчеркнул, что будет добиваться проведения шоу через суд. Рокер также назвал поведение немецких властей нарушением свободы слова. "Я борюсь за все права человека, включая право на свободу слова. Мы на пути во Франкфурт. Франкфурт, мы идем!" — заявил исполнитель.По данным журнала, концерт Pink Floyd, запланированный на 21 мая в Мюнхене, все еще стоит в афише, местный городской совет не смог запретить выступление коллектива по юридическим причинам. Европейские власти обратили внимание на гражданскую позицию Уотерса после его высказываний о конфликте Украине. Так, в прошлом году музыкант назвал спецоперацию ответом на продвижение НАТО к российским границам. После этого последовала волна отмен концертов рок-группы в Польше, что тем не менее никак не повлияло на мнение артиста.В начале февраля рокер выступил на заседании Совбеза ООН, где заявил, что не считает российскую операцию на Украине неспровоцированной, и осудил провокаторов. Музыкант также призвал президентов США, России и Украины договориться о прекращении огня.

https://ria.ru/20220927/pismo-1819739974.html

https://ria.ru/20220906/uoters-1814839793.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

pink floyd, германия, уотерс роджер, нато, оон, россия, украина, звезды, знаменитости