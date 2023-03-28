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Роджер Уотерс обвинил власти ФРГ в давлении на Pink Floyd - РИА Новости, 28.03.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:32 28.03.2023 (обновлено: 18:45 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/uoters-1861242116.html
Роджер Уотерс обвинил власти ФРГ в давлении на Pink Floyd
Роджер Уотерс обвинил власти ФРГ в давлении на Pink Floyd - РИА Новости, 28.03.2023
Роджер Уотерс обвинил власти ФРГ в давлении на Pink Floyd
Фронтмен британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на его коллектив после отмены концерта во Франкфурте, сообщил Der... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:32
2023-03-28T18:45
шоубиз
pink floyd
германия
уотерс роджер
нато
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Фронтмен британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на его коллектив после отмены концерта во Франкфурте, сообщил Der Spiegel.По словам Уотерса, он получил письмо от организаторов об отмене концерта после того, как его обвинили в антисемитизме. При этом лидер Pink Floyd подчеркнул, что будет добиваться проведения шоу через суд. Рокер также назвал поведение немецких властей нарушением свободы слова. "Я борюсь за все права человека, включая право на свободу слова. Мы на пути во Франкфурт. Франкфурт, мы идем!" — заявил исполнитель.По данным журнала, концерт Pink Floyd, запланированный на 21 мая в Мюнхене, все еще стоит в афише, местный городской совет не смог запретить выступление коллектива по юридическим причинам. Европейские власти обратили внимание на гражданскую позицию Уотерса после его высказываний о конфликте Украине. Так, в прошлом году музыкант назвал спецоперацию ответом на продвижение НАТО к российским границам. После этого последовала волна отмен концертов рок-группы в Польше, что тем не менее никак не повлияло на мнение артиста.В начале февраля рокер выступил на заседании Совбеза ООН, где заявил, что не считает российскую операцию на Украине неспровоцированной, и осудил провокаторов. Музыкант также призвал президентов США, России и Украины договориться о прекращении огня.
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Шоубиз, Pink Floyd, Германия, Уотерс Роджер, НАТО, ООН, Россия, Украина, звезды, Знаменитости
Роджер Уотерс обвинил власти ФРГ в давлении на Pink Floyd

Фронтмен Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на рок-группу

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Фронтмен британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на его коллектив после отмены концерта во Франкфурте, сообщил Der Spiegel.
«
"Политики не имеют права запугивать артистов и их поклонников запретами на выступления", — цитирует издание слова музыканта.
По словам Уотерса, он получил письмо от организаторов об отмене концерта после того, как его обвинили в антисемитизме.
При этом лидер Pink Floyd подчеркнул, что будет добиваться проведения шоу через суд. Рокер также назвал поведение немецких властей нарушением свободы слова.
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"Я борюсь за все права человека, включая право на свободу слова. Мы на пути во Франкфурт. Франкфурт, мы идем!" — заявил исполнитель.
По данным журнала, концерт Pink Floyd, запланированный на 21 мая в Мюнхене, все еще стоит в афише, местный городской совет не смог запретить выступление коллектива по юридическим причинам.
Европейские власти обратили внимание на гражданскую позицию Уотерса после его высказываний о конфликте Украине. Так, в прошлом году музыкант назвал спецоперацию ответом на продвижение НАТО к российским границам. После этого последовала волна отмен концертов рок-группы в Польше, что тем не менее никак не повлияло на мнение артиста.
В начале февраля рокер выступил на заседании Совбеза ООН, где заявил, что не считает российскую операцию на Украине неспровоцированной, и осудил провокаторов. Музыкант также призвал президентов США, России и Украины договориться о прекращении огня.
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ШоубизPink FloydГерманияУотерс РоджерНАТОООНРоссияУкраиназвездыЗнаменитости
 
 
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