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"Начинают понимать". Зеленскому сообщили тревожную новость об украинцах - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ukraintsy-1909264352.html
"Начинают понимать". Зеленскому сообщили тревожную новость об украинцах
"Начинают понимать". Зеленскому сообщили тревожную новость об украинцах - РИА Новости, 14.11.2023
"Начинают понимать". Зеленскому сообщили тревожную новость об украинцах
Украинцы начали понимать, что киевские власти потерпели поражение в конфликте, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T01:04
2023-11-14T01:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинцы начали понимать, что киевские власти потерпели поражение в конфликте, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.По мнению аналитика, украинское руководство "становится все более отчаянным" из-за поражения ВСУ на поле боя."Любой нормальный человек будет воспринимать происходящее сугубо как нежелание чрезмерно упрямого правительства признать, что оно проиграло. Вместо того чтобы просто признать этот факт, принять реальность, они (киевские власти. — Прим. ред.) бросают обычных людей на передовую, чтобы те продолжали умирать и растягивали происходящее как можно дольше. Сейчас среднестатистический украинец начинает это понимать", — заявил эксперт.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231113/vsu-1909178940.html
https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909255246.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Начинают понимать". Зеленскому сообщили тревожную новость об украинцах

Экс-морпех Берлетик: украинцы начали понимать, что киевские власти проиграли

© AP Photo / Alex BabenkoУчастники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ
Участники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Участники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинцы начали понимать, что киевские власти потерпели поражение в конфликте, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.
По мнению аналитика, украинское руководство "становится все более отчаянным" из-за поражения ВСУ на поле боя.
"Любой нормальный человек будет воспринимать происходящее сугубо как нежелание чрезмерно упрямого правительства признать, что оно проиграло. Вместо того чтобы просто признать этот факт, принять реальность, они (киевские власти. — Прим. ред.) бросают обычных людей на передовую, чтобы те продолжали умирать и растягивали происходящее как можно дольше. Сейчас среднестатистический украинец начинает это понимать", — заявил эксперт.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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"Ситуация сложная". Залужный признал реальное положение ВСУ на фронте
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