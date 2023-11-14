https://ria.ru/20231114/ukraintsy-1909264352.html

"Начинают понимать". Зеленскому сообщили тревожную новость об украинцах

"Начинают понимать". Зеленскому сообщили тревожную новость об украинцах - РИА Новости, 14.11.2023

"Начинают понимать". Зеленскому сообщили тревожную новость об украинцах

Украинцы начали понимать, что киевские власти потерпели поражение в конфликте, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T01:04

2023-11-14T01:04

2023-11-14T01:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909009747_0:181:3066:1906_1920x0_80_0_0_cbd6f71fab8a8ec5ded653e9abd23179.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинцы начали понимать, что киевские власти потерпели поражение в конфликте, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.По мнению аналитика, украинское руководство "становится все более отчаянным" из-за поражения ВСУ на поле боя."Любой нормальный человек будет воспринимать происходящее сугубо как нежелание чрезмерно упрямого правительства признать, что оно проиграло. Вместо того чтобы просто признать этот факт, принять реальность, они (киевские власти. — Прим. ред.) бросают обычных людей на передовую, чтобы те продолжали умирать и растягивали происходящее как можно дольше. Сейчас среднестатистический украинец начинает это понимать", — заявил эксперт.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231113/vsu-1909178940.html

https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909255246.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины