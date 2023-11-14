https://ria.ru/20231114/ukraine-1909465384.html

ООН заявила о снижении числа раненых и убитых мирных жителей на Украине

ООН заявила о снижении числа раненых и убитых мирных жителей на Украине - РИА Новости, 14.11.2023

ООН заявила о снижении числа раненых и убитых мирных жителей на Украине

В течение октября в ходе конфликта на Украине было убито или ранено 605 мирных жителей, и это общее число сокращается ежемесячно с февраля 2022 года, говорится... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T20:42

2023-11-14T20:42

2023-11-14T20:42

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ЖЕНЕВА, 14 ноя - РИА Новости. В течение октября в ходе конфликта на Украине было убито или ранено 605 мирных жителей, и это общее число сокращается ежемесячно с февраля 2022 года, говорится в отчёте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "В октябре число жертв среди гражданского населения оставалось высоким: 605 гражданских лиц были убиты или ранены... Большинство жертв среди гражданского населения по-прежнему происходило в районах вблизи линии фронта в результате обстрелов и применения реактивных систем залпового огня. Данные за октябрь показали снижение числа жертв среди гражданского населения на 11% по сравнению с сентябрьскими показателями, продолжая демонстрировать постепенное снижение в 2023 году", - сказано в документе. Согласно подробным данным организации, 17 из 179 убитых мирных жителей и 35 из 426 раненых мирных жителей находились на подконтрольных РФ. Всего, по данным ООН, с 24 февраля в связи с конфликтом на Украине были убиты 9965 мирных жителя, из них 2181 - на территориях, контролируемых Россией, а также 3181 из 18360 раненых. При этом УВКПЧ не уточняет, какая сторона в конфликте несет ответственность за эти жертвы. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html

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