https://ria.ru/20231114/ukraine-1909457308.html
"Я не астролог": Боррель не стал отвечать на вопрос о целях ЕС на Украине
"Я не астролог": Боррель не стал отвечать на вопрос о целях ЕС на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
"Я не астролог": Боррель не стал отвечать на вопрос о целях ЕС на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал отвечать журналистам, спросившим его о конкретных целях ЕС на Украине в условиях сложной текущей ситуации у украинских РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:51
2023-11-14T19:51
2023-11-14T19:51
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал отвечать журналистам, спросившим его о конкретных целях ЕС на Украине в условиях сложной текущей ситуации у украинских военных на местах, а также о планах Евросоюза на случай сокращения поддержки Киева со стороны США, отговорившись тем, что он "не астролог" и не будет предсказывать будущее. "Я не астролог, я не могу предсказать, что произойдет в США. Откровенно говоря, я не хочу предсказывать, что может или не может произойти, если, если, если… Я не хочу гадать, что будет, если, я знаю, что нам необходимо делать сегодня, и завтра, и на следующей неделе, и в следующем месяце. У меня очень много дел, у меня нет времени на спекуляции", - заявил он, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЕС какие-либо конкретные цели того, что они хотят достичь на Украине, а также готов ли ЕС нарастить поддержку Украины, если США решат ее сократить.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, украина, сша, киев, евросоюз, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Евросоюз, Жозеп Боррель
"Я не астролог": Боррель не стал отвечать на вопрос о целях ЕС на Украине
Боррель ушел от ответа на вопрос о целях ЕС на Украине и поддержке Западом ВСУ
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал отвечать журналистам, спросившим его о конкретных целях ЕС на Украине в условиях сложной текущей ситуации у украинских военных на местах, а также о планах Евросоюза на случай сокращения поддержки Киева со стороны США, отговорившись тем, что он "не астролог" и не будет предсказывать будущее.
"Я не астролог, я не могу предсказать, что произойдет в США. Откровенно говоря, я не хочу предсказывать, что может или не может произойти, если, если, если… Я не хочу гадать, что будет, если, я знаю, что нам необходимо делать сегодня, и завтра, и на следующей неделе, и в следующем месяце. У меня очень много дел, у меня нет времени на спекуляции", - заявил он, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЕС какие-либо конкретные цели того, что они хотят достичь на Украине, а также готов ли ЕС нарастить поддержку Украины, если США решат ее сократить.
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