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Глава офиса Зеленского обсудил гарантии безопасности Украины с Западом - РИА Новости, 14.11.2023
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16:33 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909405128.html
Глава офиса Зеленского обсудил гарантии безопасности Украины с Западом
Глава офиса Зеленского обсудил гарантии безопасности Украины с Западом - РИА Новости, 14.11.2023
Глава офиса Зеленского обсудил гарантии безопасности Украины с Западом
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в Telegram, что провел встречу с советниками лидеров США, Великобритании, Германии и Франции,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:33
2023-11-14T16:33
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в Telegram, что провел встречу с советниками лидеров США, Великобритании, Германии и Франции, стороны обсудили дальнейшие шаги по предоставлению гарантий безопасности Украине. &quot;Провел встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, секретарем Совета национальной безопасности, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и советником президента Франции по внешней политике Эммануэлем Бонном&quot;, - написал Ермак.По его словам, стороны встретились в Вашингтоне и обсудили дальнейшие шаги для предоставления гарантий безопасности Украине. В свою очередь, как передает пресс-служба офиса Зеленского, собеседники также продолжили диалог о заключении двусторонних соглашений о гарантиях безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 в Вильнюсе. Отмечается, что работа, осуществляемая в этом контексте, будет способствовать переходу сил обороны Украины на стандарты НАТО и западное вооружение. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. В конце августа, комментируя переговоры по гарантиям безопасности для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231114/nato-1909287333.html
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в мире, украина, россия, сша, андрей ермак, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, g7
В мире, Украина, Россия, США, Андрей Ермак, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО, G7
Глава офиса Зеленского обсудил гарантии безопасности Украины с Западом

Ермак обсудил гарантии безопасности Украины с западными странами

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в Telegram, что провел встречу с советниками лидеров США, Великобритании, Германии и Франции, стороны обсудили дальнейшие шаги по предоставлению гарантий безопасности Украине.
«

"Провел встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, секретарем Совета национальной безопасности, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и советником президента Франции по внешней политике Эммануэлем Бонном", - написал Ермак.

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По его словам, стороны встретились в Вашингтоне и обсудили дальнейшие шаги для предоставления гарантий безопасности Украине.
В свою очередь, как передает пресс-служба офиса Зеленского, собеседники также продолжили диалог о заключении двусторонних соглашений о гарантиях безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 в Вильнюсе. Отмечается, что работа, осуществляемая в этом контексте, будет способствовать переходу сил обороны Украины на стандарты НАТО и западное вооружение.
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. В конце августа, комментируя переговоры по гарантиям безопасности для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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