https://ria.ru/20231114/ukraina-1909403324.html

Украина и Польша не смогли договориться о разблокировании границы

Украина и Польша не смогли договориться о разблокировании границы - РИА Новости, 14.11.2023

Украина и Польша не смогли договориться о разблокировании границы

Переговоры Киева и Варшавы о разблокировании украинско-польской границы для украинских перевозчиков закончились безрезультатно, сообщил представитель... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:27

2023-11-14T16:27

2023-11-14T16:27

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польша

андрей демченко

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Переговоры Киева и Варшавы о разблокировании украинско-польской границы для украинских перевозчиков закончились безрезультатно, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Ранее министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщало о запланированной на понедельник, 13 ноября, встрече представителей польских властей и перевозчиков для разблокирования пунктов пропуска. "Переговоры ни к чему пока не привели, поэтому польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления на границе с Польшей", - заявил Демченко в эфире украинского новостного телемарафона. По словам чиновника, заблокированы три пункта пропуска: "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Всего на них заблокировано около 2,3 тысячи грузовых автомобилей, отметил Демченко. Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь шла о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Такая ситуация возникла из-за акции протеста польских перевозчиков, которые заблокировали автодорожные пункты пропуска. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час. В очереди застряли машины, перевозящие самый широкий спектр товаров – от легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники до строительных материалов и мебели. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html

https://ria.ru/20231105/polsha-1907525879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, андрей демченко