https://ria.ru/20231114/ukraina-1909389381.html

Участники Кимберлийского процесса не согласовали коммюнике из-за Украины

Участники Кимберлийского процесса не согласовали коммюнике из-за Украины - РИА Новости, 14.11.2023

Участники Кимберлийского процесса не согласовали коммюнике из-за Украины

Участники Кимберлийского процесса (КП) впервые в истории не согласовали финальное коммюнике из-за попыток стран Запада включить в него "украинский сюжет",... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:35

2023-11-14T15:35

2023-11-14T15:37

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Участники Кимберлийского процесса (КП) впервые в истории не согласовали финальное коммюнике из-за попыток стран Запада включить в него "украинский сюжет", сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев."Впервые за всю историю Кимберлийского процесса (КП) страны-участники не смогли согласовать финальное коммюнике по итогам зимбабвийского председательства в 2023 году. Это беспрецедентное событие было спровоцировано западными странами, до последнего пытавшимися включить в проект коммюнике украинский сюжет", - сказал он по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023.Моисеев также добавил, что до конца 2023 года РФ постарается "найти способ утвердить решения, одобренные участниками КП консенсусом в ходе пленарной встречи в Зимбабве, в целях обеспечения эффективного функционирования КП и сохранения достижений председателя в 2023 году"."Также рассчитываем на взвешенную позицию вступающих в права Председателя в 2024 году ОАЭ, уверены, что при поддержке абсолютного большинства алмазодобывающих стран России и Африки Дубай, как ведущий центр мировой алмазной торговли, сможет вернуть КП в формат работы в интересах отрасли и решения практических задач, стоящих перед форумом; обеспечит решение организационных вопросов развития структуры функционирования КП, в том числе запуск работы секретариата КП и избрание председателя КП на 2025 год", - отметил Моисеев.Он также обратил внимание на то, что в рамках выполнения обязательств Россия готовится к проведению обзорного визита КП в страну в следующем году.Ранее в ноябре в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации, подписанным Моисеевым, говорилось, что Запад развернул кампанию ненависти против РФ в рамках КП и открыто провозглашает собственное превосходство в организации. При этом, как сообщалось тогда в письме, РФ выступает против попыток Запада исказить повестку пленарного заседания, и готова принять у себя в 2024 году обзорный визит организации, чтобы подтвердить свое соответствие требованиям.Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909376828.html

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