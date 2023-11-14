https://ria.ru/20231114/ukraina-1909378324.html

В Киеве допустили, что не подпишут мирный договор даже после конфликта

В Киеве допустили, что не подпишут мирный договор даже после конфликта - РИА Новости, 14.11.2023

В Киеве допустили, что не подпишут мирный договор даже после конфликта

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:01

2023-11-14T15:01

2023-11-14T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

кирилл буданов

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a676b9937d7f4a568e8a5130dd20a4bf.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания боевых действий, юридическое урегулирование конфликта может затянуться на десятилетия. "Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример - РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь", - приводит слова Буданова украинское издание "Новое время". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231110/ukraina-1908603353.html

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909077295.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, кирилл буданов, ситуация в днр и лнр