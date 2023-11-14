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В Киеве допустили, что не подпишут мирный договор даже после конфликта - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 14.11.2023 (обновлено: 15:02 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909378324.html
В Киеве допустили, что не подпишут мирный договор даже после конфликта
В Киеве допустили, что не подпишут мирный договор даже после конфликта - РИА Новости, 14.11.2023
В Киеве допустили, что не подпишут мирный договор даже после конфликта
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:01
2023-11-14T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
кирилл буданов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания боевых действий, юридическое урегулирование конфликта может затянуться на десятилетия. "Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример - РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь", - приводит слова Буданова украинское издание "Новое время". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908603353.html
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909077295.html
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в мире, россия, украина, кирилл буданов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кирилл Буданов, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве допустили, что не подпишут мирный договор даже после конфликта

Буданов: Украина может не подписать мир с Россией даже по окончании конфликта

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания боевых действий, юридическое урегулирование конфликта может затянуться на десятилетия.
"Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример - РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь", - приводит слова Буданова украинское издание "Новое время".
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10 ноября, 11:44
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКирилл БудановСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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