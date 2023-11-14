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Еврокомиссия выделит Украине 110 миллионов евро - РИА Новости, 14.11.2023
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14:44 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909374234.html
Еврокомиссия выделит Украине 110 миллионов евро
Еврокомиссия выделит Украине 110 миллионов евро - РИА Новости, 14.11.2023
Еврокомиссия выделит Украине 110 миллионов евро
Европейская комиссия в преддверии зимы решила выделить на гуманитарную помощь Украине дополнительно 110 миллионов евро, включая 100 миллионов – на гуманитарные... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:44
2023-11-14T14:44
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия в преддверии зимы решила выделить на гуманитарную помощь Украине дополнительно 110 миллионов евро, включая 100 миллионов – на гуманитарные операции на Украине, и еще десять миллионов – для украинских беженцев в Молдавии, следует из распространенного заявления ЕК. "Это новое финансирование поможет гуманитарным партнерам ЕС предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, жилье, здравоохранение, психологическая поддержка", - указывается в документе. Сообщается, что общая гуманитарная помощь от ЕС Украине составила, таким образом, 843 миллиона евро.
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909351648.html
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в мире, украина, молдавия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия выделит Украине 110 миллионов евро

Еврокомиссия выделит гумпомощь Украине в размере 110 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУчастник саммита ЕС в Брюсселе
Участник саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участник саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия в преддверии зимы решила выделить на гуманитарную помощь Украине дополнительно 110 миллионов евро, включая 100 миллионов – на гуманитарные операции на Украине, и еще десять миллионов – для украинских беженцев в Молдавии, следует из распространенного заявления ЕК.
«
"Это новое финансирование поможет гуманитарным партнерам ЕС предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, жилье, здравоохранение, психологическая поддержка", - указывается в документе.
Сообщается, что общая гуманитарная помощь от ЕС Украине составила, таким образом, 843 миллиона евро.
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