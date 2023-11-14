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Германия поставила Украине десять танков Leopard 1 и более 20 вездеходов - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909362245.html
Германия поставила Украине десять танков Leopard 1 и более 20 вездеходов
Германия поставила Украине десять танков Leopard 1 и более 20 вездеходов - РИА Новости, 14.11.2023
Германия поставила Украине десять танков Leopard 1 и более 20 вездеходов
Германия за неделю поставила на Украину 10 танков Leopard 1 A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков, следует из обновленного списка... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:08
2023-11-14T14:08
специальная военная операция на украине
украина
германия
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Германия за неделю поставила на Украину 10 танков Leopard 1 A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву. В предыдущий раз список обновлялся 2 ноября. В обновленном в понедельник списке указана поставка 10 танков Leopard 1 A5, 14 гусеничных вездехода Bandvagn 206, пять гусеничных вездеходов Warthog для эвакуации раненых, одну бронемашину для разминирования Wisent, 10 разведывательных БПЛА Vector, 14 РЛС наземного наблюдения GO12, три бронированных автомобиля, четыре тягача HX81 с полуприцепами, 16 грузовиков Zetros, 13 грузовых автомобиля MAN TGS, 1,4 миллиона единиц боеприпасов для ручного оружия, чуть более тысячи единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 10 тысяч тактических очков. Ранее издания Bild и Блумберг сообщили со ссылкой на свои источники, что правящая коалиция Германии намерена увеличить объемы запланированной на следующий год военной помощи Украине в два раза: с 4 до 8 миллиардов евро. Данные планы во вторник подтвердил министр обороны Борис Писториус перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231113/pvo-1909231979.html
https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html
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украина, германия, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Германия поставила Украине десять танков Leopard 1 и более 20 вездеходов

ФРГ за неделю поставила Украине десять танков Leopard 1 и более 30 грузовиков

© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard 1. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Германия за неделю поставила на Украину 10 танков Leopard 1 A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.
В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву. В предыдущий раз список обновлялся 2 ноября.
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В обновленном в понедельник списке указана поставка 10 танков Leopard 1 A5, 14 гусеничных вездехода Bandvagn 206, пять гусеничных вездеходов Warthog для эвакуации раненых, одну бронемашину для разминирования Wisent, 10 разведывательных БПЛА Vector, 14 РЛС наземного наблюдения GO12, три бронированных автомобиля, четыре тягача HX81 с полуприцепами, 16 грузовиков Zetros, 13 грузовых автомобиля MAN TGS, 1,4 миллиона единиц боеприпасов для ручного оружия, чуть более тысячи единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 10 тысяч тактических очков.
Ранее издания Bild и Блумберг сообщили со ссылкой на свои источники, что правящая коалиция Германии намерена увеличить объемы запланированной на следующий год военной помощи Украине в два раза: с 4 до 8 миллиардов евро. Данные планы во вторник подтвердил министр обороны Борис Писториус перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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