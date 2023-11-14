https://ria.ru/20231114/ukraina-1909362245.html

Германия поставила Украине десять танков Leopard 1 и более 20 вездеходов

Германия поставила Украине десять танков Leopard 1 и более 20 вездеходов - РИА Новости, 14.11.2023

Германия поставила Украине десять танков Leopard 1 и более 20 вездеходов

Германия за неделю поставила на Украину 10 танков Leopard 1 A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков, следует из обновленного списка... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:08

2023-11-14T14:08

2023-11-14T14:08

специальная военная операция на украине

украина

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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Германия за неделю поставила на Украину 10 танков Leopard 1 A5, свыше двух десятков гусеничных вездеходов и более 30 грузовиков, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву. В предыдущий раз список обновлялся 2 ноября. В обновленном в понедельник списке указана поставка 10 танков Leopard 1 A5, 14 гусеничных вездехода Bandvagn 206, пять гусеничных вездеходов Warthog для эвакуации раненых, одну бронемашину для разминирования Wisent, 10 разведывательных БПЛА Vector, 14 РЛС наземного наблюдения GO12, три бронированных автомобиля, четыре тягача HX81 с полуприцепами, 16 грузовиков Zetros, 13 грузовых автомобиля MAN TGS, 1,4 миллиона единиц боеприпасов для ручного оружия, чуть более тысячи единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 10 тысяч тактических очков. Ранее издания Bild и Блумберг сообщили со ссылкой на свои источники, что правящая коалиция Германии намерена увеличить объемы запланированной на следующий год военной помощи Украине в два раза: с 4 до 8 миллиардов евро. Данные планы во вторник подтвердил министр обороны Борис Писториус перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231113/pvo-1909231979.html

https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, германия, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр