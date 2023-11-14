https://ria.ru/20231114/ukraina-1909326949.html

В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин

В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 14.11.2023

В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин

Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:01

2023-11-14T12:01

2023-11-14T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

изюм (город)

оон

харьковская область

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105833/20/1058332004_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab42de87569710cfd71a825cdcbcef7e.jpg

ЖЕНЕВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023. "Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году", — сказал исследователь.Он добавил, что у UNIDIR есть свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке, где местные жители снимали видео, как подбирают эти мины или стреляют по ним.По данным расследования, проведенного Human Rights Watch осенью прошлого года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщали эксперты ООН.В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch.Постпредство России при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо об использовании Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. При этом представители Украины на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне утверждали, что ВСУ не применяют этот вид вооружений.

https://ria.ru/20231024/oon-1904825307.html

украина

изюм (город)

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, изюм (город), оон, харьковская область, ситуация в днр и лнр