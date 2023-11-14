В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин
В ООН обвинили Украину в нарушении Оттавской конвенции в Изюме в 2022 году
Табличка с надписью: "Мины". Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023.
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"Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году", — сказал исследователь.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" срабатывает, когда человек на нее наступает. Боеприпасы плохо заметны из-за небольшого размера из-за защитного цвета корпуса. Минирование территории производится с применением кассетных боеприпасов. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
По данным расследования, проведенного Human Rights Watch осенью прошлого года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщали эксперты ООН.
В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch.
Постпредство России при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо об использовании Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. При этом представители Украины на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне утверждали, что ВСУ не применяют этот вид вооружений.