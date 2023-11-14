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В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 14.11.2023 (обновлено: 14:52 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909326949.html
В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин
В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 14.11.2023
В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин
Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:01
2023-11-14T14:52
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ЖЕНЕВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023. "Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году", — сказал исследователь.Он добавил, что у UNIDIR есть свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке, где местные жители снимали видео, как подбирают эти мины или стреляют по ним.По данным расследования, проведенного Human Rights Watch осенью прошлого года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщали эксперты ООН.В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch.Постпредство России при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо об использовании Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. При этом представители Украины на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне утверждали, что ВСУ не применяют этот вид вооружений.
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в мире, украина, изюм (город), оон, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Изюм (город), ООН, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин

В ООН обвинили Украину в нарушении Оттавской конвенции в Изюме в 2022 году

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкТабличка с надписью: "Мины"
Табличка с надписью: Мины - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Табличка с надписью: "Мины". Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023.
«
"Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году", — сказал исследователь.
Он добавил, что у UNIDIR есть свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке, где местные жители снимали видео, как подбирают эти мины или стреляют по ним.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" срабатывает, когда человек на нее наступает. Боеприпасы плохо заметны из-за небольшого размера из-за защитного цвета корпуса. Минирование территории производится с применением кассетных боеприпасов. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

По данным расследования, проведенного Human Rights Watch осенью прошлого года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщали эксперты ООН.
В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch.
Постпредство России при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо об использовании Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. При этом представители Украины на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне утверждали, что ВСУ не применяют этот вид вооружений.
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Представитель России в комитете ГА ООН рассказал о нарушениях Киева
24 октября, 01:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзюм (город)ООНХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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