https://ria.ru/20231114/ukraina-1909325673.html

Киев сообщил о повреждении украинского порта в Херсонской области

Киев сообщил о повреждении украинского порта в Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2023

Киев сообщил о повреждении украинского порта в Херсонской области

Власти Украины утверждают, что в Херсоне и в городе Берислав Херсонской области повреждены торговый порт и заводская территория, сообщил назначенный Киевом... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:56

2023-11-14T11:56

2023-11-14T12:40

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что в Херсоне и в городе Берислав Херсонской области повреждены торговый порт и заводская территория, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В своем Telegram-канале он заявил, что в результате взрывов повреждены "админздание и торговый порт в Херсоне, территория и пристройки заводов в Бериславе". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909314681.html

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в мире, россия, киев, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины