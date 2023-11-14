Рейтинг@Mail.ru
Киев сообщил о повреждении украинского порта в Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 14.11.2023 (обновлено: 12:40 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909325673.html
Киев сообщил о повреждении украинского порта в Херсонской области
Киев сообщил о повреждении украинского порта в Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2023
Киев сообщил о повреждении украинского порта в Херсонской области
Власти Украины утверждают, что в Херсоне и в городе Берислав Херсонской области повреждены торговый порт и заводская территория, сообщил назначенный Киевом... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:56
2023-11-14T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898636490_0:174:2000:1299_1920x0_80_0_0_f3eca205435e8ae025648997df5cb1cd.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что в Херсоне и в городе Берислав Херсонской области повреждены торговый порт и заводская территория, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В своем Telegram-канале он заявил, что в результате взрывов повреждены "админздание и торговый порт в Херсоне, территория и пристройки заводов в Бериславе". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909314681.html
россия
киев
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898636490_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_df9e896607450f8bdd5bd61445069970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Киев сообщил о повреждении украинского порта в Херсонской области

Прокудин: в Херсонской области повреждены торговый порт и заводская территория

© AP Photo / Odesa Region AdministrationПожарные в порту на Украине
Пожарные в порту на Украине - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Odesa Region Administration
Пожарные в порту на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Власти Украины утверждают, что в Херсоне и в городе Берислав Херсонской области повреждены торговый порт и заводская территория, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
В своем Telegram-канале он заявил, что в результате взрывов повреждены "админздание и торговый порт в Херсоне, территория и пристройки заводов в Бериславе".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Приближается. В Киеве заявили о переломном моменте на фронте
11:16
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевХерсонская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала