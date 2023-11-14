https://ria.ru/20231114/ukraina-1909325271.html

Боррель заявил, что у него нет собственных боеприпасов для Украины

Боррель заявил, что у него нет собственных боеприпасов для Украины - РИА Новости, 14.11.2023

Боррель заявил, что у него нет собственных боеприпасов для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов о перспективах поставки ранее согласованного одного миллиона единиц боеприпасов для Украины до... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:55

2023-11-14T11:55

2023-11-14T11:55

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов о перспективах поставки ранее согласованного одного миллиона единиц боеприпасов для Украины до конца года, заявил, что лично у него в Брюсселе боеприпасов нет. Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву 1 миллиона снарядов. "У меня нет боеприпасов в Брюсселе, нет склада боеприпасов, я должен мобилизовать склады европейских армий. Первое направление – поставка имеющихся боеприпасов со складов. Оно завершено – поставлено более 300 тысяч боеприпасов, что неплохо. Добыть больше из имеющихся резервов – сложно. Теперь надо наладить поставки с производства. Производство зависит от контрактов, а контракты зависят от финансирования странами-членами", - пояснил Боррель ситуацию. Он посетовал, что европейская оборонная промышленность поставляет порядка 40% своей продукции третьим странам на экспорт вместо того, чтобы сконцентрироваться на Украине. "Наша оборонная промышленность много экспортирует. Порядка 40% продукции экспортируется в третьи страны. Речь не идет о недостаточном производстве, поскольку они направляют продукцию на другие рынки. Возможно, то, что нам стоит сделать, - это постараться сместить это производство на приоритетное направление Украины", - отметил Боррель. Он также подчеркнул, что, "вероятно, оборонным производственным компаниям другие рынки интереснее". "Нам надо наладить диалог между политиками и производителями. Посмотрим, о чем мы договоримся", - заключил глава дипломатии ЕС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231113/vsu-1909143036.html

https://ria.ru/20231112/vsu-1908997962.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, жозеп боррель, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр