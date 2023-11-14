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В Греции полиция арестовала мужчину, объявленного в розыск на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
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10:47 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909304444.html
В Греции полиция арестовала мужчину, объявленного в розыск на Украине
В Греции полиция арестовала мужчину, объявленного в розыск на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
В Греции полиция арестовала мужчину, объявленного в розыск на Украине
В Греции арестован 58-летний мужчина, разыскиваемый за экономические преступления властями Украины, сообщила полиция Аттики (область в Центральной Греции). РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:47
2023-11-14T10:47
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АФИН, 14 ноя - РИА Новости. В Греции арестован 58-летний мужчина, разыскиваемый за экономические преступления властями Украины, сообщила полиция Аттики (область в Центральной Греции). Иностранный гражданин был арестован в Анависсосе - районе на "Афинской Ривьере" юго-востоке Аттики в понедельник после получения информации и негласного наблюдения со стороны сотрудников полиции следственного отдела Управления безопасности Аттики. Фамилия арестованного не сообщается. "Иностранец разыскивался в соответствии с международным ордером на арест, выданным украинскими властями за растрату и присвоение, владение, использование и распоряжение имуществом, полученным в результате преступной деятельности", - говорится в сообщении. В частности, мужчину обвиняют в том, что он, будучи акционером и директором компании "по производству технологической продукции", присвоил сумму в размере более одного миллиона евро. Отмечается, что 58-летний мужчина соблюдал особые меры предосторожности. "Он ездил на дорогом автомобиле с тонированными стеклами, жил в роскошном особняке, оборудованном современными системами безопасности, такими как камеры, сигнализация и высокое ограждение", - говорится в сообщении полиции. Арестованный будет доставлен к прокурору суда первой инстанции Афин.
https://ria.ru/20231114/ukraintsy-1909264352.html
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в мире, аттика, греция, украина
В мире, Аттика, Греция, Украина
В Греции полиция арестовала мужчину, объявленного в розыск на Украине

Полиция Греции арестовала разыскиваемого властями Украины мужчину

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИН, 14 ноя - РИА Новости. В Греции арестован 58-летний мужчина, разыскиваемый за экономические преступления властями Украины, сообщила полиция Аттики (область в Центральной Греции).
Иностранный гражданин был арестован в Анависсосе - районе на "Афинской Ривьере" юго-востоке Аттики в понедельник после получения информации и негласного наблюдения со стороны сотрудников полиции следственного отдела Управления безопасности Аттики. Фамилия арестованного не сообщается.
«
"Иностранец разыскивался в соответствии с международным ордером на арест, выданным украинскими властями за растрату и присвоение, владение, использование и распоряжение имуществом, полученным в результате преступной деятельности", - говорится в сообщении.
В частности, мужчину обвиняют в том, что он, будучи акционером и директором компании "по производству технологической продукции", присвоил сумму в размере более одного миллиона евро.
Отмечается, что 58-летний мужчина соблюдал особые меры предосторожности. "Он ездил на дорогом автомобиле с тонированными стеклами, жил в роскошном особняке, оборудованном современными системами безопасности, такими как камеры, сигнализация и высокое ограждение", - говорится в сообщении полиции.
Арестованный будет доставлен к прокурору суда первой инстанции Афин.
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