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Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 14.11.2023
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10:42 14.11.2023 (обновлено: 12:15 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909302714.html
Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией
Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 14.11.2023
Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией
РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:42
2023-11-14T12:15
в мире
украина
киев
дмитрий кулеба
евросоюз
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Евросоюз не сможет поставить Киеву обещанные снаряды, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона­."Причина этой проблемы — не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние &lt;...&gt; оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов", — сказал он.Министр добавил, что Евросоюзу также мешает бюрократия и большое количество "несинхронизированных вещей"."Есть вопросы, и много, мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", — заключил глава МИД.Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ЕС вряд ли выполнит свое обещание поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Так, пока Киев получил около 30 процентов от этого количества. При этом в Брюсселе "нет полной картины", так как многие страны не хотят раскрывать подробности своих поставок. Кроме того, в странах — членах ЕС продолжаются споры по поводу предоставления Украине дальнейшей военной и финансовой помощи.
https://ria.ru/20231114/boepripasy-1909317230.html
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в мире, украина, киев, дмитрий кулеба, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией

Кулеба: ЕС вряд ли передаст Киеву к весне 2024 года миллион снарядов

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Евросоюз не сможет поставить Киеву обещанные снаряды, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона­.
«
"Причина этой проблемы — не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние <...> оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов", — сказал он.
Министр добавил, что Евросоюзу также мешает бюрократия и большое количество "несинхронизированных вещей".
"Есть вопросы, и много, мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", — заключил глава МИД.
Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ЕС вряд ли выполнит свое обещание поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Так, пока Киев получил около 30 процентов от этого количества. При этом в Брюсселе "нет полной картины", так как многие страны не хотят раскрывать подробности своих поставок. Кроме того, в странах — членах ЕС продолжаются споры по поводу предоставления Украине дальнейшей военной и финансовой помощи.
Наиболее востребованные Украиной 155-мм гаубичные снаряды M795 - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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11:25
 
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