https://ria.ru/20231114/ukraina-1909302714.html

Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией

Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 14.11.2023

Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией

РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:42

2023-11-14T10:42

2023-11-14T12:15

в мире

украина

киев

дмитрий кулеба

евросоюз

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Евросоюз не сможет поставить Киеву обещанные снаряды, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона­."Причина этой проблемы — не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние <...> оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов", — сказал он.Министр добавил, что Евросоюзу также мешает бюрократия и большое количество "несинхронизированных вещей"."Есть вопросы, и много, мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", — заключил глава МИД.Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ЕС вряд ли выполнит свое обещание поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Так, пока Киев получил около 30 процентов от этого количества. При этом в Брюсселе "нет полной картины", так как многие страны не хотят раскрывать подробности своих поставок. Кроме того, в странах — членах ЕС продолжаются споры по поводу предоставления Украине дальнейшей военной и финансовой помощи.

https://ria.ru/20231114/boepripasy-1909317230.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, дмитрий кулеба, евросоюз