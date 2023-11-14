https://ria.ru/20231114/ukraina-1909302714.html
Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией
Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 14.11.2023
Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией
РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:42
2023-11-14T10:42
2023-11-14T12:15
в мире
украина
киев
дмитрий кулеба
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ce65d678bb55ebb76f146b49e540138e.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Евросоюз не сможет поставить Киеву обещанные снаряды, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона."Причина этой проблемы — не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние <...> оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов", — сказал он.Министр добавил, что Евросоюзу также мешает бюрократия и большое количество "несинхронизированных вещей"."Есть вопросы, и много, мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", — заключил глава МИД.Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ЕС вряд ли выполнит свое обещание поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Так, пока Киев получил около 30 процентов от этого количества. При этом в Брюсселе "нет полной картины", так как многие страны не хотят раскрывать подробности своих поставок. Кроме того, в странах — членах ЕС продолжаются споры по поводу предоставления Украине дальнейшей военной и финансовой помощи.
https://ria.ru/20231114/boepripasy-1909317230.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2e2e48a29c93aa3efb3da1cedcc4270.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, дмитрий кулеба, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
Бьют в колокола. Кулеба сделал трудное признание о конфликте с Россией
Кулеба: ЕС вряд ли передаст Киеву к весне 2024 года миллион снарядов
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Евросоюз не сможет поставить Киеву обещанные снаряды, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
«
"Причина этой проблемы — не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние <...> оборонной промышленности, не способной произвести достаточное количество снарядов", — сказал он.
Министр добавил, что Евросоюзу также мешает бюрократия и большое количество "несинхронизированных вещей".
"Есть вопросы, и много, мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", — заключил глава МИД.
Как сообщало агентство Bloomberg
со ссылкой на источники, ЕС вряд ли выполнит свое обещание поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Так, пока Киев получил около 30 процентов от этого количества. При этом в Брюсселе
"нет полной картины", так как многие страны не хотят раскрывать подробности своих поставок. Кроме того, в странах — членах ЕС продолжаются споры по поводу предоставления Украине дальнейшей военной и финансовой помощи.
В Берлине признали, что ЕС не успеет передать Киеву миллион боеприпасов