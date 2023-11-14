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СБУ отстранила сотрудника после драки из-за песни Михаила Круга - РИА Новости, 14.11.2023
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07:54 14.11.2023 (обновлено: 18:44 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909279920.html
СБУ отстранила сотрудника после драки из-за песни Михаила Круга
СБУ отстранила сотрудника после драки из-за песни Михаила Круга - РИА Новости, 14.11.2023
СБУ отстранила сотрудника после драки из-за песни Михаила Круга
Служба безопасности Украины отстранила от исполнения обязанностей сотрудника контрразведки, участвовавшего в драке с украинским военным из-за песни Михаила... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T07:54
2023-11-14T18:44
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины отстранила от исполнения обязанностей сотрудника контрразведки, участвовавшего в драке с украинским военным из-за песни Михаила Круга, сообщило украинское издание "Новое время" со ссылкой на данные СБУ. Ранее украинские СМИ сообщали о драке между компаниями сотрудников СБУ и украинских военных, отдыхавшими в одном из ресторанов Винницы. Конфликт произошел из-за песен Михаила Круга, которые слушали представители спецслужбы. "Работника департамента военной контрразведки СБУ Дмитрия Сивака, который слушал российский шансон во время празднования дня рождения в Винницком ресторане, а впоследствии совершил драку с военными, которые сделали ему замечание, отстранили от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания "Новое время". По информации издания, на данный момент проводится служебная проверка. В СБУ отметили, что такое поведение недостойно военного. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей. После начала спецоперации России ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Например, депутат Рады Наталья Пипа в июне подала заявление в полицию на молодого человека, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во Львове.
https://ria.ru/20231108/sbu-1908196769.html
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907881936.html
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, верховная рада украины, винница
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Винница
СБУ отстранила сотрудника после драки из-за песни Михаила Круга

"Новое время": СБУ отстранила сотрудника, подравшегося с военным из-за песни

© Фото : СБУСБУ
СБУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : СБУ
СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины отстранила от исполнения обязанностей сотрудника контрразведки, участвовавшего в драке с украинским военным из-за песни Михаила Круга, сообщило украинское издание "Новое время" со ссылкой на данные СБУ.
Ранее украинские СМИ сообщали о драке между компаниями сотрудников СБУ и украинских военных, отдыхавшими в одном из ресторанов Винницы. Конфликт произошел из-за песен Михаила Круга, которые слушали представители спецслужбы.
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"Работника департамента военной контрразведки СБУ Дмитрия Сивака, который слушал российский шансон во время празднования дня рождения в Винницком ресторане, а впоследствии совершил драку с военными, которые сделали ему замечание, отстранили от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания "Новое время".
По информации издания, на данный момент проводится служебная проверка. В СБУ отметили, что такое поведение недостойно военного.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
После начала спецоперации России ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Например, депутат Рады Наталья Пипа в июне подала заявление в полицию на молодого человека, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во Львове.
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