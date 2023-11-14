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"Мы их рабы". Экс-командир нацбата ВСУ признал правду о будущем Украины
"Мы их рабы". Экс-командир нацбата ВСУ признал правду о будущем Украины - РИА Новости, 14.11.2023
"Мы их рабы". Экс-командир нацбата ВСУ признал правду о будущем Украины
Страны Запада заставят киевские власти сесть за стол переговоров с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:02
2023-11-14T03:02
2023-11-14T10:45
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Страны Запада заставят киевские власти сесть за стол переговоров с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру Паньчаку."Я склоняюсь к тому, что нас будут за шкуру сажать за стол переговоров. Кто? Наши союзники, назовем их так. Не хотелось бы называть хозяевами, хотя мы вассалы, рабы", — считает он.По словам Онищенко, все уже понимают, что помощь Запада постепенно угасает и рано или поздно союзникам придется склонить Киев к мирному урегулированию.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231114/zaluzhnyy-1909267154.html
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"Мы их рабы". Экс-командир нацбата ВСУ признал правду о будущем Украины
Экс-командир нацбата ВСУ: Запад силой заставит Украину сесть за стол переговоров