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"Мы их рабы". Экс-командир нацбата ВСУ признал правду о будущем Украины - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:02 14.11.2023 (обновлено: 10:45 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909269119.html
"Мы их рабы". Экс-командир нацбата ВСУ признал правду о будущем Украины
"Мы их рабы". Экс-командир нацбата ВСУ признал правду о будущем Украины - РИА Новости, 14.11.2023
"Мы их рабы". Экс-командир нацбата ВСУ признал правду о будущем Украины
Страны Запада заставят киевские власти сесть за стол переговоров с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:02
2023-11-14T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
москва
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Страны Запада заставят киевские власти сесть за стол переговоров с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру Паньчаку.&quot;Я склоняюсь к тому, что нас будут за шкуру сажать за стол переговоров. Кто? Наши союзники, назовем их так. Не хотелось бы называть хозяевами, хотя мы вассалы, рабы&quot;, — считает он.По словам Онищенко, все уже понимают, что помощь Запада постепенно угасает и рано или поздно союзникам придется склонить Киев к мирному урегулированию.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, киев, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Москва
"Мы их рабы". Экс-командир нацбата ВСУ признал правду о будущем Украины

Экс-командир нацбата ВСУ: Запад силой заставит Украину сесть за стол переговоров

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Страны Запада заставят киевские власти сесть за стол переговоров с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру Паньчаку.
«

"Я склоняюсь к тому, что нас будут за шкуру сажать за стол переговоров. Кто? Наши союзники, назовем их так. Не хотелось бы называть хозяевами, хотя мы вассалы, рабы", — считает он.

По словам Онищенко, все уже понимают, что помощь Запада постепенно угасает и рано или поздно союзникам придется склонить Киев к мирному урегулированию.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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