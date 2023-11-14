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Лидер хуситов пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море - РИА Новости, 15.11.2023
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23:30 14.11.2023 (обновлено: 00:01 15.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ugroza-1909484424.html
Лидер хуситов пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море
Лидер хуситов пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море - РИА Новости, 15.11.2023
Лидер хуситов пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море
Лидер правящей на севере Йемена группировки "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море, чтобы поддержать РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T23:30
2023-11-15T00:01
в мире
красное море
йемен
палестина
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 14 ноя — РИА Новости. Лидер правящей на севере Йемена группировки "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море, чтобы поддержать палестинские группировки в секторе Газа, его выступление транслировал телеканал "Аль-Масира"."Наши глаза открыты для постоянного наблюдения и поиска любого израильского корабля в Красном море, в частности в Баб-эль-Мандебском проливе и водах, которые граничат с йеменскими. Хотя израильские корабли отключают устройства в Красном море, им не удастся скрыться. Мы будем искать корабли и без колебаний атакуем их", — сказал он.Кроме того, хуситы продолжат бить по вражеским объектам с помощью ракет и беспилотников, заявил аль-Хуси."Наше планирование дополнительных операций будет продолжаться против всех сионистских целей, которые мы можем достать в Палестине или за пределами Палестины. Мы не пожалеем усилий на военном уровне, используя имеющиеся средства, и наши братья из ракетных войск проводят операции на юге оккупированной Палестины", — отметил лидер группировки.Он также призвал к бойкоту американских и израильских товаров, назвав его "одной из самых важных позиций, которую должны занять народы нации". Помимо этого, аль-Хуси раскритиковал итоги арабо-исламского саммита, который прошел в субботу в Эр-Рияде, поскольку "встреча ограничилась выпуском заявлений и не предприняла каких-либо практических действий в поддержку палестинцев". Ранее во вторник командование вооруженными силами правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) сообщило о запуске ракет по городу Эйлат на юге Израиля.Хуситы, которые с 2015 года ведут войну против возглавляемой арабскими странами коалиции по поддержке международно признанного правительства Йемена, превратились в крупную военную силу на Аравийском полуострове. Они располагают десятками тысяч бойцов и огромным арсеналом баллистических ракет и вооруженных беспилотников. Группировка контролирует север, некоторые районы Центрального Йемена и его побережье Красного моря.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, красное море, йемен, палестина, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, Палестина, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лидер хуситов пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море

Лидер хуситов в Йемене пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море

© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы в столице Йемена Сане
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане. Архивное фото
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ДОХА, 14 ноя — РИА Новости. Лидер правящей на севере Йемена группировки "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море, чтобы поддержать палестинские группировки в секторе Газа, его выступление транслировал телеканал "Аль-Масира".
"Наши глаза открыты для постоянного наблюдения и поиска любого израильского корабля в Красном море, в частности в Баб-эль-Мандебском проливе и водах, которые граничат с йеменскими. Хотя израильские корабли отключают устройства в Красном море, им не удастся скрыться. Мы будем искать корабли и без колебаний атакуем их", — сказал он.
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Кроме того, хуситы продолжат бить по вражеским объектам с помощью ракет и беспилотников, заявил аль-Хуси.
"Наше планирование дополнительных операций будет продолжаться против всех сионистских целей, которые мы можем достать в Палестине или за пределами Палестины. Мы не пожалеем усилий на военном уровне, используя имеющиеся средства, и наши братья из ракетных войск проводят операции на юге оккупированной Палестины", — отметил лидер группировки.
Он также призвал к бойкоту американских и израильских товаров, назвав его "одной из самых важных позиций, которую должны занять народы нации".
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Помимо этого, аль-Хуси раскритиковал итоги арабо-исламского саммита, который прошел в субботу в Эр-Рияде, поскольку "встреча ограничилась выпуском заявлений и не предприняла каких-либо практических действий в поддержку палестинцев".
Ранее во вторник командование вооруженными силами правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) сообщило о запуске ракет по городу Эйлат на юге Израиля.
Хуситы, которые с 2015 года ведут войну против возглавляемой арабскими странами коалиции по поддержке международно признанного правительства Йемена, превратились в крупную военную силу на Аравийском полуострове. Они располагают десятками тысяч бойцов и огромным арсеналом баллистических ракет и вооруженных беспилотников. Группировка контролирует север, некоторые районы Центрального Йемена и его побережье Красного моря.
 
В миреКрасное мореЙеменПалестинаАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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