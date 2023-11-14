https://ria.ru/20231114/ugol-1909433601.html
Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн
Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн - РИА Новости, 14.11.2023
Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн
Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллионов тонн, экспорт угля - 176 миллионов тонн, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:06
2023-11-14T18:06
2023-11-14T18:06
россия
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллионов тонн, экспорт угля - 176 миллионов тонн, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. "С начала года у нас добыто больше 373 миллионов тонн. Это оперативные данные. А экспорт у нас больше 176 миллионов тонн, это (по состоянию - ред.) на прошлую неделю. Мы в графике параметров прошлого года", - сказал он журналистам в кулуарах Транспортной недели. По словам Мочальникова, министерство энергетики РФ сохраняет цель удержать показатели добычи и экспорта угля из страны по итогам 2023 года на уровне прошлых двух лет, то есть на уровне 440 миллионов и 220 миллионов тонн в год соответственно. Он также отметил, что спрос на российский уголь минимум вдвое превышает возможности страны по экспорту, даже с учетом использования портов Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада.
https://ria.ru/20231016/drova-1903084641.html
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россия, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Россия, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика
Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн
Минэнерго: добыча угля с начала года превысила 373 млн тонн, экспорт - 176 млн
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллионов тонн, экспорт угля - 176 миллионов тонн, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников.
"С начала года у нас добыто больше 373 миллионов тонн. Это оперативные данные. А экспорт у нас больше 176 миллионов тонн, это (по состоянию - ред.) на прошлую неделю. Мы в графике параметров прошлого года", - сказал он журналистам в кулуарах Транспортной недели.
По словам Мочальникова, министерство энергетики РФ сохраняет цель удержать показатели добычи и экспорта угля из страны по итогам 2023 года на уровне прошлых двух лет, то есть на уровне 440 миллионов и 220 миллионов тонн в год соответственно.
Он также отметил, что спрос на российский уголь минимум вдвое превышает возможности страны по экспорту, даже с учетом использования портов Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада.
Новак считает, что дрова и уголь будут использовать в мире и через 50 лет