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Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн - РИА Новости, 14.11.2023
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18:06 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ugol-1909433601.html
Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн
Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн - РИА Новости, 14.11.2023
Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн
Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллионов тонн, экспорт угля - 176 миллионов тонн, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:06
2023-11-14T18:06
россия
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллионов тонн, экспорт угля - 176 миллионов тонн, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. "С начала года у нас добыто больше 373 миллионов тонн. Это оперативные данные. А экспорт у нас больше 176 миллионов тонн, это (по состоянию - ред.) на прошлую неделю. Мы в графике параметров прошлого года", - сказал он журналистам в кулуарах Транспортной недели. По словам Мочальникова, министерство энергетики РФ сохраняет цель удержать показатели добычи и экспорта угля из страны по итогам 2023 года на уровне прошлых двух лет, то есть на уровне 440 миллионов и 220 миллионов тонн в год соответственно. Он также отметил, что спрос на российский уголь минимум вдвое превышает возможности страны по экспорту, даже с учетом использования портов Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада.
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россия, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Россия, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика
Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн

Минэнерго: добыча угля с начала года превысила 373 млн тонн, экспорт - 176 млн

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота экскаватора на складе угля
Работа экскаватора на складе угля - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа экскаватора на складе угля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллионов тонн, экспорт угля - 176 миллионов тонн, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников.
"С начала года у нас добыто больше 373 миллионов тонн. Это оперативные данные. А экспорт у нас больше 176 миллионов тонн, это (по состоянию - ред.) на прошлую неделю. Мы в графике параметров прошлого года", - сказал он журналистам в кулуарах Транспортной недели.
По словам Мочальникова, министерство энергетики РФ сохраняет цель удержать показатели добычи и экспорта угля из страны по итогам 2023 года на уровне прошлых двух лет, то есть на уровне 440 миллионов и 220 миллионов тонн в год соответственно.
Он также отметил, что спрос на российский уголь минимум вдвое превышает возможности страны по экспорту, даже с учетом использования портов Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада.
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РоссияСергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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