https://ria.ru/20231114/ugol-1909433601.html

Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн

Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн - РИА Новости, 14.11.2023

Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллиона тонн

Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллионов тонн, экспорт угля - 176 миллионов тонн, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:06

2023-11-14T18:06

2023-11-14T18:06

россия

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Добыча угля в России с начала года превысила 373 миллионов тонн, экспорт угля - 176 миллионов тонн, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. "С начала года у нас добыто больше 373 миллионов тонн. Это оперативные данные. А экспорт у нас больше 176 миллионов тонн, это (по состоянию - ред.) на прошлую неделю. Мы в графике параметров прошлого года", - сказал он журналистам в кулуарах Транспортной недели. По словам Мочальникова, министерство энергетики РФ сохраняет цель удержать показатели добычи и экспорта угля из страны по итогам 2023 года на уровне прошлых двух лет, то есть на уровне 440 миллионов и 220 миллионов тонн в год соответственно. Он также отметил, что спрос на российский уголь минимум вдвое превышает возможности страны по экспорту, даже с учетом использования портов Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада.

https://ria.ru/20231016/drova-1903084641.html

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россия, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика