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На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы - РИА Новости, 14.11.2023
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10:11 14.11.2023 (обновлено: 11:39 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/ubiystvo-1909295824.html
На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы
На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы - РИА Новости, 14.11.2023
На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы
В Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в том, что он убил свою девушку и ее мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:11
2023-11-14T11:39
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в том, что он убил свою девушку и ее мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД. Тела женщины и ее дочери нашли в квартире дома на Билимбаевской улице.&quot;Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно установили как личности потерпевших, так и личность подозреваемого. Погибшими оказались женщина 1961 года рождения и девушка 2009 года рождения. Подозреваемым является молодой человек 2007 года рождения&quot;, — говорится в релизе.Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовное дело об убийстве двух человек, добавили в региональном главке СК.Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, допрашивают подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и о заключении под стражу.
https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы

СК заподозрил 16-летнего подростка в убийстве девушки и ее мамы в Екатеринбурге

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в том, что он убил свою девушку и ее мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
Тела женщины и ее дочери нашли в квартире дома на Билимбаевской улице.
«

"Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно установили как личности потерпевших, так и личность подозреваемого. Погибшими оказались женщина 1961 года рождения и девушка 2009 года рождения. Подозреваемым является молодой человек 2007 года рождения", — говорится в релизе.

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовное дело об убийстве двух человек, добавили в региональном главке СК.
Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, допрашивают подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и о заключении под стражу.
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ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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