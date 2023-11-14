https://ria.ru/20231114/ubiystvo-1909295824.html
На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы
На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы - РИА Новости, 14.11.2023
На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы
В Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в том, что он убил свою девушку и ее мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:11
2023-11-14T10:11
2023-11-14T11:39
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в том, что он убил свою девушку и ее мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД. Тела женщины и ее дочери нашли в квартире дома на Билимбаевской улице."Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно установили как личности потерпевших, так и личность подозреваемого. Погибшими оказались женщина 1961 года рождения и девушка 2009 года рождения. Подозреваемым является молодой человек 2007 года рождения", — говорится в релизе.Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовное дело об убийстве двух человек, добавили в региональном главке СК.Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, допрашивают подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и о заключении под стражу.
https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы
СК заподозрил 16-летнего подростка в убийстве девушки и ее мамы в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в том, что он убил свою девушку и ее мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
Тела женщины и ее дочери нашли в квартире дома на Билимбаевской улице.
«
"Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно установили как личности потерпевших, так и личность подозреваемого. Погибшими оказались женщина 1961 года рождения и девушка 2009 года рождения. Подозреваемым является молодой человек 2007 года рождения", — говорится в релизе.
Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовное дело об убийстве двух человек, добавили в региональном главке СК.
Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, допрашивают подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и о заключении под стражу.
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