https://ria.ru/20231114/ubiystvo-1909295824.html

На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы

На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы - РИА Новости, 14.11.2023

На Урале подростка заподозрили в убийстве его девушки и ее мамы

В Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в том, что он убил свою девушку и ее мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:11

2023-11-14T10:11

2023-11-14T11:39

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в том, что он убил свою девушку и ее мать, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД. Тела женщины и ее дочери нашли в квартире дома на Билимбаевской улице."Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно установили как личности потерпевших, так и личность подозреваемого. Погибшими оказались женщина 1961 года рождения и девушка 2009 года рождения. Подозреваемым является молодой человек 2007 года рождения", — говорится в релизе.Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовное дело об убийстве двух человек, добавили в региональном главке СК.Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, допрашивают подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и о заключении под стражу.

https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)