https://ria.ru/20231114/turizm-1909436506.html

Путин поручил уделить особое внимание развитию туристических троп в ДФО

Путин поручил уделить особое внимание развитию туристических троп в ДФО - РИА Новости, 14.11.2023

Путин поручил уделить особое внимание развитию туристических троп в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину уделить особое внимание развитию автотуризма и туристических троп на Дальнем Востоке, говорится в поручениях... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:15

2023-11-14T18:15

2023-11-14T18:15

туризм

россия

дальний восток

владимир путин

новости - туризм

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину уделить особое внимание развитию автотуризма и туристических троп на Дальнем Востоке, говорится в поручениях президента по итогам Восточного экономического форума, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, с учетом ранее данных поручений при разработке и реализации программы развития туристских троп обратить особое внимание на создание таких троп на территории Дальневосточного федерального округа и их обеспечение объектами сопутствующего сервиса", - говорится в сообщении. Также Путин поручил "при формировании и реализации концепции развития автомобильного туризма в Российской Федерации уделить особое внимание разработке мер поддержки развития автомобильного туризма на территории Дальневосточного федерального округа (включая поддержку создания придорожного сервиса)". Доклад должен быть представлен до 20 января 2024 года, далее – один раз в полгода.

https://ria.ru/20231114/turizm-1909430696.html

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россия, дальний восток, владимир путин, новости - туризм