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"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:21 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/tsru-1909269904.html
"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому
"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2023
"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому
Директору ЦРУ Бернсу поручено "заморозить" конфликт на Украине, он должен сообщить Зеленскому об отказе США от президента Украины, заявил в соцсети X... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:21
2023-11-14T03:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
германия
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
megaupload
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Директору ЦРУ Бернсу поручено "заморозить" конфликт на Украине, он должен сообщить Зеленскому об отказе США от президента Украины, заявил в соцсети X немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Директор ЦРУ Бернс отправится на Украину &lt;...&gt;, чтобы сообщить Зеленскому, что его время вышло", — считает бизнесмен.По информации Доткома, Белый дом поручил ЦРУ "заморозить" конфликт на Украине, чтобы спасти низкие рейтинги президента США Джо Байдена."Удачи Зеленскому, если он откажется от компенсации, которую предложит Бернс", — пожелал украинскому президенту предприниматель.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Киеву, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231109/razgovory-1908298073.html
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в мире, украина, сша, германия, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), megaupload
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Германия, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Megaupload
"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому

Немецкий бизнесмен Дотком: ЦРУ хочет "заморозить" конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Директору ЦРУ Бернсу поручено "заморозить" конфликт на Украине, он должен сообщить Зеленскому об отказе США от президента Украины, заявил в соцсети X немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«
"Директор ЦРУ Бернс отправится на Украину <...>, чтобы сообщить Зеленскому, что его время вышло", — считает бизнесмен.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Германии раскрыли закулисные разговоры о России и Украине
9 ноября, 03:46
По информации Доткома, Белый дом поручил ЦРУ "заморозить" конфликт на Украине, чтобы спасти низкие рейтинги президента США Джо Байдена.
"Удачи Зеленскому, если он откажется от компенсации, которую предложит Бернс", — пожелал украинскому президенту предприниматель.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Киеву, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГерманияДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Megaupload
 
 
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