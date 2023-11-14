https://ria.ru/20231114/tsru-1909269904.html

"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому

"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2023

"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому

Директору ЦРУ Бернсу поручено "заморозить" конфликт на Украине, он должен сообщить Зеленскому об отказе США от президента Украины, заявил в соцсети X... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T03:21

2023-11-14T03:21

2023-11-14T03:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

германия

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

megaupload

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Директору ЦРУ Бернсу поручено "заморозить" конфликт на Украине, он должен сообщить Зеленскому об отказе США от президента Украины, заявил в соцсети X немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Директор ЦРУ Бернс отправится на Украину <...>, чтобы сообщить Зеленскому, что его время вышло", — считает бизнесмен.По информации Доткома, Белый дом поручил ЦРУ "заморозить" конфликт на Украине, чтобы спасти низкие рейтинги президента США Джо Байдена."Удачи Зеленскому, если он откажется от компенсации, которую предложит Бернс", — пожелал украинскому президенту предприниматель.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Киеву, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231109/razgovory-1908298073.html

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909269119.html

украина

сша

германия

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в мире, украина, сша, германия, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), megaupload