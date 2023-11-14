https://ria.ru/20231114/tsru-1909269904.html
"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому
"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2023
"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому
Директору ЦРУ Бернсу поручено "заморозить" конфликт на Украине, он должен сообщить Зеленскому об отказе США от президента Украины, заявил в соцсети X... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:21
2023-11-14T03:21
2023-11-14T03:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
германия
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
megaupload
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960025_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_11f46ce047700d5bd39c323802303214.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Директору ЦРУ Бернсу поручено "заморозить" конфликт на Украине, он должен сообщить Зеленскому об отказе США от президента Украины, заявил в соцсети X немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Директор ЦРУ Бернс отправится на Украину <...>, чтобы сообщить Зеленскому, что его время вышло", — считает бизнесмен.По информации Доткома, Белый дом поручил ЦРУ "заморозить" конфликт на Украине, чтобы спасти низкие рейтинги президента США Джо Байдена."Удачи Зеленскому, если он откажется от компенсации, которую предложит Бернс", — пожелал украинскому президенту предприниматель.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Киеву, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231109/razgovory-1908298073.html
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909269119.html
украина
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960025_56:0:2764:2031_1920x0_80_0_0_07d2b789d1fd20d0c8fd6e1f71333b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, германия, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), megaupload
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Германия, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Megaupload
"Его время вышло": в Германии рассказали, что США предложат Зеленскому
Немецкий бизнесмен Дотком: ЦРУ хочет "заморозить" конфликт на Украине