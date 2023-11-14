https://ria.ru/20231114/tsb-1909388094.html

ЦБ раскрыл опасность постоянного использования VPN

ЦБ раскрыл опасность постоянного использования VPN - РИА Новости, 14.11.2023

ЦБ раскрыл опасность постоянного использования VPN

Банк России рекомендует россиянам отключать VPN при пользовании финансовыми услугами в интернете, чтобы обезопасить себя от мошенников, сказал заместитель... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:31

2023-11-14T15:31

2023-11-14T15:38

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

vpn

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Банк России рекомендует россиянам отключать VPN при пользовании финансовыми услугами в интернете, чтобы обезопасить себя от мошенников, сказал заместитель директора департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Роман Мухлынов на VIII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг. "Участникам сегодняшней конференции (рекомендую - ред.)…, когда вы пользуетесь финансовыми услугами, отключайте VPN", - посоветовал он. "Большинство мобильных приложений банков уже поддерживают эту функцию, но на самом деле, если вы ищете белые способы вложения своих денег, не пользуетесь VPN, то во многом это вас оградит от той черной и серой зоны, которая существует в интернете с предложением услуг нелегальных участников финансового рынка", - добавил Мухлынов. Ранее во вторник он сообщал, что Банк России выявил за первые девять месяцев текущего года 4180 субъектов нелегальной деятельности, из них 2176 - финансовые пирамиды. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ЦБ, за последние 9 месяцев увеличилось количество финансовых пирамид, которые привлекали средства в различных криптовалютах либо рекламировали вложения в криптовалютные активы - таких пирамид было 68% от общего числа. Кроме того, в ЦБ рассказали и про финансовые пирамиды, организованные в форме онлайн-игры: они продают игровых персонажей, привязанных к токенам на основе смарт-контрактов для придания видимости реальной деятельности. "Участникам предлагают сдавать в аренду своих игровых персонажей другим игрокам для получения "пассивного дохода", а также участие в многоуровневой реферальной программе. Экономическая модель подобных псевдоигровых проектов предполагает выплаты вознаграждений участникам только из средств, привлеченных от новых участников. Всего было выявлено 382 пирамиды в форме экономических игр (от общего числа)", - сказали в пресс-службе Банка России

https://ria.ru/20231106/vpn-1907738606.html

https://ria.ru/20231112/vpn-1908922096.html

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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), vpn