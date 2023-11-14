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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 14.11.2023 (обновлено: 15:55 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/trevoga-1909390885.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:41
2023-11-14T15:55
украина
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее во вторник, в 15.12 мск, тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Согласно данным карты, тревога во всех остальных областях Украины была объявлена в течение минуты - в 15.38 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Киев не признаёт их результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. В Херсонской области под контролем России находится 75% территории региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
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украина, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее во вторник, в 15.12 мск, тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
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Согласно данным карты, тревога во всех остальных областях Украины была объявлена в течение минуты - в 15.38 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Киев не признаёт их результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. В Херсонской области под контролем России находится 75% территории региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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