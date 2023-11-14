https://ria.ru/20231114/trevoga-1909334065.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:22

2023-11-14T12:22

2023-11-14T12:22

специальная военная операция на украине

черниговская область

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (в 11.46 мск) сигнал тревоги прозвучал в Сумской области, затем (в 12.09 мск) - в Черниговской области. Ранее во вторник назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольных ВСУ городах Херсоне и Бериславе повреждены торговый порт и заводская территория. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

черниговская область

украина

киев

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черниговская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев